La Française de l'Énergie : Inauguration de la plus grande centrale solaire thermique de France dédiée à un réseau de chaleur urbain

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, annonce la mise en service de la première centrale solaire thermique de Creutzwald en partenariat avec Énes, régie municipale établie depuis près d’un siècle dans la région. Ce projet phare de la région, soutenu par l’ADEME, est la plus grande centrale solaire thermique de France avec injection dans un réseau de chaleur urbain.

Inaugurée ce jour, en présence de M. Jean-Paul Dastillung, Vice-Président du Conseil Départemental de la Moselle, de M. Jean-Luc Wozniak, Maire de Creutzwald, de M. Thierry Baig, Directeur Régional Adjoint de l’ADEME, et de M. Sylvain Didierjean, Directeur Général de la régie Énes. La centrale solaire atteste de la volonté de la commune de Creutzwald de verdir son réseau de chaleur, et l’implication d’Énes et de La Française de l’Énergie dans la transition aussi bien écologique qu’énergétique du territoire mosellan.

La centrale, située à proximité du réseau de chaleur urbain d’Énes, produira en circuit court l’équivalent de la consommation annuelle de 190 foyers. Ce site de production environnemental contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre en évitant le rejet de près de 560 tonnes de CO 2eq /an et multipliera par six le taux d’énergies renouvelables du réseau.

Julien Moulin, PDG de la Française de l’Énergie a déclaré : « Nous sommes fiers de cette collaboration enrichissante avec les équipes d’Énes qui a permis de mener à bien et avec succès ce projet d’envergure dans des conditions exceptionnelles, et d’ainsi participer au verdissement du mix énergétique de Creutzwald. Ce premier site en solaire thermique nous permet de consolider notre implantation dans la région Grand-Est et correspond parfaitement à notre volonté de fournir une énergie plus propre en circuit court. Je remercie l’ADEME pour son soutien financier ainsi que l’ensemble des élus de la commune, du département et de la région qui ont œuvré en faveur de ce projet, et bien entendu tous nos partenaires pour leur implication sans faille. »

Les 6 047 m2 de panneaux solaires (5 620 m2 de surface utile) installés sur le site produiront annuellement 2 610 MWh, et permettront notamment de couvrir les besoins du réseau de chaleur en période estivale.

Cette première réalisation dans le solaire qui contribuera dès cette année aux revenus du Groupe, vient renforcer le statut de producteur d’énergie verte de La Française de l’Énergie et confirme sa capacité à déployer des projets dans les énergies renouvelables.

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

