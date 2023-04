La Française de l'Energie : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

Les revenus issus de la vente de chaleur, liés au projet de Béthune et à la centrale de solaire thermique à Creutzwald, s'élèvent à 355 K€ sur la période. La contribution de Cryo Pur, associée notamment aux nouveaux contrats d'opération et de maintenance des unités de production de Bio-GNL et Bio-CO2 en Irlande et en Norvège est de 646 K€.

Le Groupe bénéficie également d'un tarif garanti avec obligation d'achat en France pour 40% de sa capacité installée et FDE continue d'optimiser la valorisation de ses revenus en fixant à plus de 210 €/MWh le prix de vente de 65% de ses volumes d'électricité issus des cogénérations sous PPA jusqu'à fin 2023.

Les revenus liés à la production d'électricité s'inscrivent à 19,6 M€ à fin mars 2023 (+145 %). Cette progression reflète notamment la hausse du prix des derniers contrats de cogénérations négociés, avec un prix de vente moyen de plus de 185 €/MWH sur la période, et la contribution du premier projet photovoltaïque du groupe dans le Grand-Est en production depuis janvier 2023, ajoutant 15 MW de capacité de génération électrique d'origine solaire au 22,5 MW de capacité électrique existante.

2

Une croissance des revenus du Groupe confirmée pour 2023

Cette excellente dynamique de forte génération de revenus et cash flows associés au portefeuille du Groupe se poursuivra au dernier trimestre 2023.

FDE poursuit également sa croissance organique avec la mise en place au cours des prochains mois de nouvelles solutions énergétiques locales bas carbone, et en particulier des cogénérations additionnelles ; à ce titre, le Groupe a lancé l'assemblage de 4 cogénérations supplémentaires pour une installation prévue pour la fin de l'année calendaire 2023.

Par ailleurs, en plus des 84 hectares déjà sécurisés, l'extension du parc photovoltaïque de Tritteling-Redlach a été entérinée avec l'obtention des terrains et le lancement des études d'ingénierie permettant un doublement de la capacite installée actuelle (+15 MW additionnel) d'ici tout début 2025.

Aux nouveaux projets associés à la technologie Cryo Pur, FDE finalise actuellement son plan d'optimisation et d'industrialisation de ses technologies d'épuration et de liquéfaction du biogaz et du bio-CO2 et le Groupe anticipe que les revenus liés à ces nouveaux projets constitueront un axe de croissance supplémentaire majeur pour FDE.

En parallèle, le Groupe continue de renforcer son positionnement sur les autres solutions de production d'énergies bas carbone en circuits courts : un modèle économique, écologique et social prouvé et compétitif.

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 M€, un EBITDA supérieur à 50 M€, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Prochain RDV :

Chiffre d'affaires annuel 2023, le 20 juillet 2023

La Française de l'Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code: FDE.PA Bloomberg code: FDE.FP Contact Presse Relations Investisseurs contact@francaisedelenergie.fr ir@francaisedelenergie.fr + 33 (0)3 87 04 34 51 + 33 (0)3 87 04 34 51

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d'énergies. FDE approvisionne en gaz, électricité et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l'énergie importée par une énergie locale, plus propre. FDE dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.francaisedelenergie.fr/

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance FDE et de ses filiales (le "Groupe"). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses