Chiffre d'affaires annuel record de 39,2 M€ (+50% en 2023)

Objectifs 2026 confirmés

Perspectives élargies de développement

Pontpierre, France, le 20 juillet 2023 - La Française de l'Énergie (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, affiche un chiffre d'affaires annuel de 39,2 M€, en progression de +50% par rapport à l'année précédente, porté par une progression des capacités de production électrique du Groupe et l'optimisation continue de la valorisation des revenus associés.

En millions d'Euros* FY 2023 FY 2022 Variation % Chiffre d'affaires S1 2023 21,3 9,1 134% (juill. -déc.) Chiffre d'affaires S2 2023 17,9 17,0 5% (jan. -juin) Chiffre d'affaires annuel 39,2 26,2 50% 2023 * Chiffres non audités

Capacité de génération d'électricité en progression sur l'année avec une importante visibilité sur les prix de l'exercice 2024

Les revenus liés à la production d'électricité ont quasiment doublé en 2023 pour atteindre 25,6 M€ (+98% par rapport à l'exercice passé), portés par une nouvelle progression des volumes de production d'électricité en hausse de 23% sur l'année. L'exercice 2023 a en effet bénéficié de la mise en service de deux cogénérations additionnelles dans lesHauts-de-France en juillet 2022 et du parc photovoltaïque de 15 MW dans leGrand-Est en janvier 2023. Les prix de vente de l'électricité ont par ailleurs continué à être optimisés via des contrats PPA (Power Purchase Agreements) représentant 73% du portefeuille cogénération, et atteignent plus de 176 €/MWh en moyenne sur l'exercice (portefeuille obligations d'achat et PPA, versus 109 €/MWh sur 2022). Près de 47% des volumes PPA de l'année 2024 ont également été fixés à plus de 230 €/MWh.

L'activité de production de gaz est restée dynamique sur cet exercice pour s'établir à 12,3 M€ de revenus sur 2023 (+5%), malgré la longue indisponibilité du réseau de transport GRT Gaz, en cours de remise en conformité jusqu'au mois de septembre 2023. Le Groupe optimise, par ailleurs, la flexibilité de ses actifs afin de maximiser ses revenus en fonction des contraintes des réseaux et des marchés, et étudie des options de valorisation supplémentaires, notamment sous forme d'électricité et de gaz liquéfié.

Les revenus issus de la vente de chaleur à Béthune et Creutzwald ont progressé pour s'établir à 459 K€ en 2022 (2022 : 363 K€). La contribution de Cryo Pur, associée notamment aux