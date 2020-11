La Française de l'Énergie : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée ordinaire annuelle

Regulatory News :

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152) annonce avoir mis à la disposition du public les documents préparatoires à l’Assemblée ordinaire annuelle du 3 décembre 2020 à 15h.

Dans le contexte sanitaire actuel, l’Assemblée Générale du 3 décembre 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, avec retransmission sur internet de l’Assemblée Générale afin de permettre à ses actionnaires de suivre les débats.

Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale 2020 sur le site de la Société www.francaisedelenergie.fr, et à d’ores et déjà participer en votant à distance en remplissant un bulletin de vote par correspondance.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 28 octobre 2020.

Les documents d’information préparatoires à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et pourront notamment être consultés sur le site internet de la Société et au siège social de la Société (La Française de l’Energie, 1 avenue Saint-Rémy, Espace Pierrard – 57600 Forbach).

Assemblée Générale – 3 décembre 2020

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

