La Française de l'Énergie : Mise à disposition du rapport financier annuel 2019/2020

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 30 octobre 2020 son rapport financier annuel pour l’exercice clos le 30 juin 2020.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.francaisedelenergie.fr dans la rubrique « investisseurs ».

Prochaine communication :

Assemblée Générale – 3 décembre 2020

La Française de l’Energie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code : LFDE.PA Bloomberg code : LFDE.FP

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

