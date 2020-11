La Française de l'Énergie : Nouveau succès dans le solaire en France

Regulatory News:

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, a remporté un projet de centrale photovoltaïque au sol, d’une puissance installée de 15MW, lors du dernier appel d’offres solaire de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE).

Un premier projet photovoltaïque majeur sur le territoire mosellan

Cette centrale sera implantée dans la région Grand Est, en Moselle sur le District Urbain de Faulquemont (DUF) à Tritteling-Redlach sur une ancienne décharge. Ce site, d’une puissance de 15 MW, produira 16 GWh par an et permettra d’alimenter l’équivalent de la consommation électrique de plus de 7 000 personnes, soit près de 30 % de la population du DUF. La construction de la centrale débutera en 2021.

Une centrale solaire écologiquement et économiquement compétitive

L’obtention de ce projet confirme l’expertise de la Française de l’Énergie en matière d’énergie renouvelable. Cette réussite est d’autant plus satisfaisante qu’elle s’est réalisée dans le cadre d’un appel d’offres très concurrentiel marqué par un prix moyen des projets retenus de 57,4 €/MWh, en baisse de 7,4 % par rapport au précédent appel d’offres, ce qui démontre la capacité et l’agilité du Groupe à développer des projets économiquement et écologiquement compétitifs.

Ce succès marque également une étape clé du Groupe dans le déploiement de sa stratégie solaire puisqu’avec une capacité de 15 MW, la centrale est le plus important des six projets sélectionnés pour la région Grand Est dans le cadre de l’appel d’offres CRE.

Antoine Forcinal, Directeur Général de La Française de l’Énergie déclare : « Nous sommes très heureux de remporter ce premier projet solaire au sol et de contribuer ainsi à la transition énergétique de la Moselle et du Grand Est. Ce succès qui intervient quelques semaines après la mise en production de la plus importante centrale solaire thermique en France, conforte nos ambitions de développement dans les énergies vertes. Je tiens à saluer la mobilisation de toute l’équipe pour son travail qui contribue à la réussite de notre déploiement dans ce nouveau secteur du solaire. »

Fort de ce nouveau succès dans le solaire, La Française de l’Énergie affirme son positionnement unique dans la transition écologique avec le lancement de nouveaux sites de production d’énergies vertes sur les anciens bassins miniers de France et de Wallonie.

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France, du Grand Est et de Wallonie. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La Française de l’Énergie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Française de l’Énergie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

