La Française de l'Energie : ODDO BHF initie à l'achat la couverture de La Française de l'Énergie

La Française de l’Energie (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152) (Paris:LFDE), leader de l’écologie industrielle, annonce que la banque et société d’analyse financière ODDO BHF vient d’initier la couverture de La Française de l’Énergie avec une étude intitulée « Producteur d’énergie en circuit court » et une recommandation à l’achat pour un objectif de cours à 23 euros*.

Le titre La Française de l’Énergie est également suivi par Midcap Partners et Hauck & Aufhäuser.

Prochaine communication :

Résultats annuels 2019/2020 – 14 octobre 2020

La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code : LFDE.PA

Bloomberg code : LFDE.FP

* Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d’un service de production et de diffusion d’analyses financières a été convenue entre La Française de l’Énergie et Oddo BHF.

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

À propos de ODDO BHF

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Il est issu d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2 300 collaborateurs, dont 1 300 en Allemagne et 1 000 en France et en Tunisie, et plus de 100 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60% par la famille Oddo et à 30% par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. En 2018, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d’euros, et au 31 décembre 2018 le Groupe disposait de 866 millions d’euros de capitaux propres. www.oddo-bhf.com.

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La Française de l’Énergie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Française de l’Énergie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

