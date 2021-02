La Française de l'Énergie : Remarquable succès du financement participatif de Gazonor Béthune

Regulatory News:

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), producteur d’énergie à empreinte carbone négative, et Lendosphere, la première plateforme de financement participatif dédiée à des projets de développement durable, sont fiers d’annoncer que le projet Gazonor Béthune a collecté 5.500.000 € en un temps record.

Une collecte de 5.500.000 € en un temps record

En deux mois, Gazone Béthune, filiale de La Française de l’Energie, a levé 5.500.000 € de financement participatif via la plateforme Lendosphere, afin de couvrir les fonds propres mobilisés par le Groupe pour ce projet phare représentant ainsi une des plus importantes collectes de crowdfunding réalisées en France.

Gazonor Béthune exploite depuis janvier 2021 deux unités de cogénération (3 MW de capacité installée) alimentées par du gaz de mine (ou grisou) issu des anciennes galeries minières des Hauts-de-France, permettant de valoriser le gaz de mine en électricité verte et chaleur sur la commune de Béthune.

1 708 citoyens accompagnent ce projet de La Francaise de l’Energie

1 708 citoyens ont participé à la levée de fonds pour le développement de ce projet local, durable et vertueux, de l’initiative Rev3 développée par la Région, qui va permettre au réseau de chaleur de la ville de figurer parmi les plus verts et les plus compétitifs de France.

Près de 40% des fonds levés viennent des habitants de la Région des Hauts-de-France démontrant à nouveau la pertinence du modèle de circuits courts promu par La Francaise de l’Energie. Les tickets unitaires investis s’échelonnent entre 100 € et 500 000€.

« Nous remercions vivement les 1708 citoyens-prêteurs pour leur confiance et leur accompagnement dans ce projet unique en Europe développé par Gazonor Béthune. La collecte a largement dépassé l’objectif initialement fixé, et son succès nous conforte dans notre volonté d’associer les citoyens au développement de solutions énergétiques à forts impacts environnementaux, économiques et sociaux pour les territoires concernés », se félicite Julien Moulin, Président de La Française de l’Energie.

« Le succès de ce financement participatif prouve la pertinence de notre modèle reposant sur une sélection stricte des projets, à la fois sur leur modèle économique et leur valeur ajoutée environnementale, et sur une communauté d’investisseurs sensible au sens de leur épargne et capable d’investir des tickets unitaires importants », explique Laure Verhaeghe, Directrice Générale de Lendosphere.

Pour le site de Béthune, ce sont 150 000 tonnes estimées d’émissions de CO2 évitées chaque année grâce à la valorisation du gaz de mine qui sera acheminé jusqu’à Béthune, où les deux unités de cogénération le transformeront en électricité verte et en chaleur.

La Française de l’Énergie poursuit son déploiement afin d’atteindre ses objectifs de chiffre d’affaires annualisé de 35 M€ pour une marge sur EBITDA supérieure à 45% d’ici fin 2022.

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d’énergies. La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

À propos de Lendosphere

Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts rémunérés et en equity dédiée à des projets de développement durable. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 90 millions d’euros ont été investis par des particuliers sur 240 projets d’énergie renouvelable. Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS, et régulée par l’AMF. Plus d’informations sur www.lendosphere.com

