La Française de l'Energie : Résultats semestriels S1 2023

Résultats semestriels S1 2023 Forte amélioration de l'EBITDA et du résultat net Solidité financière renforcée, en support des leviers de croissance du Groupe Pontpierre, France, le 23 mars 2023 - FDE (Euronext - FDE ISIN : FR0013030152), producteur d'énergie à empreinte carbone négative, confirme sa trajectoire de croissance et de profitabilité au cours de ce 1er semestre 2023. La hausse de 134% du chiffre d'affaires se traduit par une forte amélioration de l'ensemble des agrégats financiers : un EBITDA s'élevant à 15,8 M€ avec une marge de 74% et un résultat opérationnel multiplié par 3 à 14,6 M€ sur ce semestre. Comptes consolidés* S1 2023 S1 2022 Variation En milliers d'euros Juill. - Déc Juill. - Déc Chiffre d'affaires 21 346 9 103 + 134% EBITDA 15 838 5 673 x 2,8 % du CA 74% 62% Résultat opérationnel 14 601 4 793 x 3,0 % du CA 68% 53% Résultat financier (512) (1 278) - 60% Impôts courants et différés (3 760) (936) + 302% Résultat net part du Groupe 10 413 2 607 x 4,0 % du CA 49% 29% Intérêts minoritaires1 (84) (27) Résultat net 10 329 2 580 x 4,0 Résultat par action, part du groupe 2,01 € 0,50 € Comptes consolidés pour le semestre clos le 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d'administration de FDE réuni le 22 mars 2023. Croissance des activités du Groupe et maîtrise continue des coûts dans un contexte inflationniste Le premier semestre 2023 est marqué par une forte progression des revenus du Groupe, avec une forte augmentation de la capacité de production électrique en France et en Belgique ( +50% sur les douze derniers mois) pour atteindre 22,5 MW. Cette croissance organique s'accompagne d'une optimisation continue des prix de vente de l'énergie via notamment de nouveaux contrats de type « Power Purchase Agreements » dans un marché de l'énergie restant favorable. Le Groupe enregistre ainsi un chiffre d'affaires de 21,3 M€ sur le semestre, en hausse de 134% par rapport au S1 2022. La contribution de Cryo Pur sur ces 6 premiers mois est de 562 K€. 1 Résultat des sociétés Cellcius dédiée à l'exploitation du parc solaire thermique de Creutzwald (détenue à 51% par FDE et à 49% par la régie Énes), FalkenSun dédiée à l'exploitation du parc solaire photovoltaïque de FalkenSun (détenue à 75% par FDE et à 25% par Mercury Advisors) et Cryo Pur dédiée au Bio-GNL et de Bio-CO2 (détenue à 96% par FDE et le reste par des actionnaires minoritaires) francaisedelenergie.fr

2 Cette performance est accentuée par une maîtrise continue des coûts dans un contexte inflationniste, avec un coût des biens et services maitrisé représentant 11% du chiffre d'affaires (28% au S1 2022) et des charges administratives (hors Cryo Pur et comptabilisation de la charge sur actions gratuites en IFRS) stables à 2,1 M€ durant ce semestre. L'EBITDA a ainsi été multiplié par près de 3 et atteint 15,8 M€ (comparé à 5,7 M€ au S1 2022). La marge d'EBITDA (incluant Cryo Pur) progresse quant à elle à 74%, au-delà des objectifs de marge du Groupe à horizon 2026. Le Résultat Opérationnel enregistre une croissance spectaculaire, passant de 4,8 M€ au S1 2022 à 14,6 M€ sur ce semestre (soit 68% du chiffre d'affaires), dépassant ainsi le Résultat Opérationnel annuel de l'exercice clos au 30 juin 2022. Avec des charges financières en baisse et une charge d'impôt estimée sur le semestre à 3,8 M€, le Résultat net part du Groupe ressort ainsi à 10,4 M€, contre 2,6 M€ au 31 décembre 2021. Cette très bonne dynamique se poursuivra au second semestre 2023 avec la mise en place de levier de valorisation additionnels sur le parc actuel de 15 cogénérations et la production d'électricité verte du premier projet photovoltaïque du groupe (15 MW), pleinement effective depuis janvier 2023. A noter que, plus de 70% du portefeuille de cogénérations en France et en Belgique est désormais valorisé sous contrats PPA, dont 60% des prix ont été fixés à plus de 200 €/MWH (sans plafonnement sur les prix de vente) pour le reste de l'année 2023. Structure financière solide pour accompagner la croissance du Groupe Sur ce premier semestre 2023, FDE confirme sa capacité à générer des flux de trésorerie opérationnels positifs de 15,5 M€ (avant variation du BFR de 5,7 M€), et voit sa trésorerie se renforcer au travers d'une deuxième tranche de dette obligataire verte de 20 M€ pour le développement de son portefeuille d'énergie bas carbone (et notamment Cryo Pur). Au 31 décembre 2022, 5 M€ ont été tirés et permettent au Groupe de limiter l'utilisation de ses fonds propres et d'optimiser le coût de son capital, dans un contexte de remontée forte des taux d'intérêt. Le Groupe affiche ainsi une trésorerie de 26,6 M€ (+2,7 M€ par rapport au 30 juin 2022) et un ratio endettement net sur fonds propres de 42%, un niveau en baisse par rapport à l'exercice passé, tout en permettant à FDE de financer sereinement sa stratégie de croissance. Des développements en cours sur l'ensemble du portefeuille Sur le semestre clos au 31 décembre 2022, FDE a continué sa politique d'investissements soutenue avec des flux liés aux investissements de 7,5 M€, renforçant le déploiement de solutions énergétiques locales bas carbone avec la mise en service de 2 nouvelles cogénérations de 1,5 MW sur le site d'Avion (3 MW), l'intégration de nouvelles cogénérations devant équiper les futurs sites de captage et de valorisation de gaz de mines dans les Hauts-de-France, et l'installation de sa première centrale photovoltaïque au sol de 15 MW dans le Grand-Est. En Lorraine, dans l'attente de l'octroi de la concession Bleue Lorraine, le Groupe développe deux axes stratégiques supplémentaires liés à la production d'hydrogène et au stockage de CO2. Sur l'hydrogène, FDE concentre ses efforts sur la production d'hydrogène par pyrolyse du méthane et la production d'hydrogène naturel. Dans le cadre du Pacte Etat-Région Lorraine et des travaux en partenariats avec le laboratoire GeoRessources, la capacité importante de stockage de CO2 dans les charbons profonds lorrains a été démontré et les travaux se poursuivent pour préparer un premier pilote démonstrateur à échelle commerciale. 2