La Française de l'Energie : Une gouvernance d'entreprise renforcée

La Française de l’Énergie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, annonce une évolution de la gouvernance d’entreprise.

Julien Moulin, Président Directeur Général, a proposé au Conseil d’administration, qui l’a acceptée, une nouvelle évolution de la gouvernance du Groupe.

Après une première étape franchie en amont de son IPO en 2016 avec la mise en place d’un Conseil d’administration majoritairement composé d’administrateurs indépendants et non exécutifs, une nouvelle étape est annoncée aujourd'hui avec la dissociation pérenne des fonctions de Président et Directeur Général d’une part et la nomination d’Antoine Forcinal en tant que Directeur Général d’autre part.

Cette nouvelle gouvernance permettra de répondre aux critères les plus exigeants et aux meilleures pratiques de marché.

De nationalité française et canadienne, Antoine Forcinal occupe le poste de Directeur Général délégué de La Française de l’Energie depuis 5 ans. Avec une formation d’ingénieur réservoir, sa carrière a débuté en tant qu’ingénieur production sur des champs d’hydrocarbures en Afrique de l’Ouest puis en mer du Nord pour Perenco où il fut ainsi responsable de la gestion de la production et des réserves associées de plus de 250 puits de gaz. De 2010 à 2014, il a dirigé au Canada (Terre-Neuve et Labrador, Québec) des activités d'exploration et d’évaluation gazière pour le compte de SCDM Energy (holding privée de la famille Bouygues) avant de prendre jusqu’à fin 2015 le poste de Directeur Général Adjoint et Directeur Géosciences/Réservoir de Foxtrot International (filiale de SCDM Energy), le premier énergéticien de Côte d’Ivoire. Antoine siège depuis deux ans au Conseil d’administration du Groupe.

Julien Moulin commente : « Ce changement est l'aboutissement d'un processus d’amélioration continue de la gouvernance de La Francaise de l’Energie conduit avec le plein soutien de l'ensemble du Conseil d’administration. Je suis fier de voir l'entreprise se doter d'une gouvernance dissociée exemplaire et professionnelle pour servir l'intérêt de notre Groupe. Je suis également heureux de demeurer Président et actionnaire de référence pour poursuivre l’accompagnement du développement rentable et durable de La Française de l’Energie ».

Antoine Forcinal déclare : « Je suis fier de la confiance qui m’est témoignée par le Conseil d’administration de La Française de l’Energie et Julien Moulin, et enthousiaste à l’idée de continuer à accompagner cette entreprise au positionnement unique sur le marché de l’énergie d’aujourd’hui et de demain. Je mettrai tout en œuvre pour mener à bien mes fonctions de Directeur Général, et veiller ainsi aux intérêts de notre Groupe, de ses actionnaires, de ses collaborateurs et de toutes ses parties prenantes ».

Bénéficiant d’une capacité d’exécution confirmée, d’un plan de développement sécurisé et d’une gouvernance renforcée, La Française de l’Énergie affirme son ambition de participer activement à la transition écologique avec le lancement de nouveaux sites de production d’énergie sur les anciens bassins miniers de France et de Wallonie.

Prochaine publication :

Assemblée Générale des actionnaires, le 3 décembre 2020

La Française de l’Énergie est éligible au PEA et PEA-PME

Reuters code : LFDE.PA

Bloomberg code : LFDE.FP

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France, du Grand Est et de Wallonie. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La Française de l’Énergie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Française de l’Énergie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

