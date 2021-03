La Française de l'Énergie : Résultats semestriels 2021

Progression de l’EBITDA de +27%

Trajectoire de croissance confirmée

Solidité financière renforcée

La Française de l’Énergie (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), producteur d’énergie à empreinte carbone négative, confirme au 1er semestre 2020/2021 la profitabilité de son activité avec une croissance de l’EBITDA qui atteint 907 K€ et un résultat opérationnel en progression de plus de 150% sur la période. Ces chiffres confirment la résilience du Groupe et sa capacité à poursuivre ses développements malgré un contexte sanitaire et économique difficile.

Comptes consolidés En milliers d'euros S1 2020/2021 Juill. - Déc S1 2019/2020 Juill. - Déc Variation Chiffre d'affaires 4 020 4 180 -4% EBITDA 907 712 +27% % du CA 23% 17% Résultat opérationnel 287 112 +156% % du CA 7% 3% Résultat financier (383) (263) -46% Impôts courants et différés 168 345 -51% Résultat net part du Groupe 102 193 -47% % du CA 3% 5% Intérêts minoritaires1 (30) (0) Résultat net 72 193 -63% EBITDA : Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements

Progression des performances financières opérationnelles du Groupe

Au cours du premier semestre 2021 (S1 2021), le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 4 M€, notamment suite à l’augmentation de la production d’électricité en France et en Belgique au second trimestre 2021 (+23% et +12% respectivement) pour un chiffre d’affaires sur le semestre de 2,9 M€.

Par ailleurs, la belle performance opérationnelle de l’activité gaz sur le site d’Avion a permis de compenser par une hausse des volumes (+25%) l’effet prix défavorable de la période, portant ainsi les revenus issus de la production de gaz à 1,1 M€ sur le semestre.

La gestion maîtrisée des coûts opérationnels a permis de baisser de 13% le coût unitaire du MWh2 produit par le Groupe et d’atteindre un niveau d’EBITDA de 907 K€, en augmentation de + 195 K€ par rapport à S1 2020. Le résultat opérationnel continue de s’apprécier pour atteindre 287 K€, en hausse de 175 K€ par rapport à S1 2020. Ces chiffres confirment la capacité du Groupe à développer son activité tout en maitrisant sa structure de coûts.

Malgré des charges financières liées à la mise en place de nouveaux emprunts afin de supporter la croissance du Groupe, le Résultat net part du Groupe ressort à +102 K€ sur le semestre.

Structure financière solide et visibilité renforcée

La Française de l’Énergie confirme sa capacité à générer des flux opérationnels positifs de 1,4 M€ sur le semestre. En dépit d’investissements soutenus de 6,3 M€ sur la période, le Groupe voit sa trésorerie se renforcer avec deux emprunts (prêts de la Caisse d’Epargne pour un total de 2 M€ et prêt obligataire participatif de 2,4 M€) venant refinancer les investissements effectués dans le cadre du projet solaire thermique à Creutzwald et du projet de valorisation de gaz, électricité et chaleur à Béthune.

Au 31 décembre 2020, le Groupe affiche une trésorerie de 4,9 M€ (+30% par rapport au 30 juin 2020) et un ratio endettement net/fonds propres conservateur de 33%, laissant ainsi une importante marge de manœuvre pour financer ses futurs développements.

Développement confirmé des leviers de croissance à forte valeur ajoutée

Au cours des 18 prochains mois, le Groupe poursuivra sa trajectoire de croissance et le renforcement de son positionnement unique grâce au déploiement de nouvelles solutions énergétiques locales bas carbone en France et en Belgique. Cinq nouvelles unités de cogénération seront ainsi déployées dès cet été sur les sites d’Avion et Anderlues (3 MW dans les Hauts-de-France et 4,5 MW en Wallonie).

Par ailleurs la récente acquisition de Greenhill SA en Belgique permet au Groupe de renforcer sa présence en Wallonie sur une ancienne concession minière proche de Charleroi. Des tests ont été réalisées sur deux puits sur cette zone afin de préparer l’installation de nouvelles unités de cogénérations et accélérer la transition écologique de ce bassin minier.

En Lorraine, suite à l’obtention des avis favorables transmis par les enquêteurs publics dans le cadre de l’instruction de la demande de la concession Bleue Lorraine, le Groupe finalise son étude de faisabilité sur la valorisation de ses réserves de gaz sous forme d’hydrogène décarboné, produit par pyrolyse ou vaporeformage. Cette dernière inclut notamment la possibilité de stocker le CO2 dans les charbons et la valorisation des composés secondaires produits par la transformation du gaz de charbon en hydrogène.

L’objectif est de finaliser l’étude des différentes possibilités qui s’offrent au Groupe en termes de valorisation du gaz lorrain afin d’opter pour la solution locale la plus compétitive, économiquement et écologiquement.

Enfin, sur son activité solaire, le Groupe, lauréat d’un appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie pour un projet photovoltaïque de 15 MW, prévoit le démarrage de la construction de sa première centrale photovoltaïque au sol d’ici fin 2021.

Suite à la mise en production du projet de Béthune et les commandes pour les nouveaux déploiements d’Avion et d’Anderlues, le Groupe a déjà sécurisé près de 50% de son ambition fin 2022 en termes de capacité installée. La Française de l’Énergie confirme donc son objectif d’atteindre un chiffre d’affaires annualisé de 35 M€ et une marge sur EBITDA supérieure à 45% d’ici fin 2022.

À propos de La Française de l’Énergie

La Française de l’Énergie est une PME à empreinte carbone négative, spécialisée dans la mise en place via des circuits courts, de site de production et de valorisation d’énergies. La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Énergie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur indépendant de référence dans le secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante par Bpifrance.

Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de La Francaise de l’Energie et de ses filiales (le “Groupe”). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d’une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de La Francaise de l’Energie (www.francaisedelenergie.fr). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d’informations nouvelles ou de développements futurs.

1 Resultat de la société Cellcius dédiée à l’exploitation du parc solaire thermique de Creutzwald - Détenue à 51% par LFDE et à 49% par la régie Énes

2 Coûts des biens et services vendus + Autres charges administratives et opérationnelles / Nombre de MWh produits sur l’exercice.

