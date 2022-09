FDJ : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre FDJ, avec un objectif de cours inchangé de 37,5 euros.



Le bureau d'analyses évoque les négociations exclusives autour de l'acquisition de ZEturf, groupe de paris hippiques et sportifs en ligne opérant sous la marque ZEbet et considéré comme le 2ème opérateur en France des paris hippiques en ligne, derrière PMU.



Si aucun montant n'a été dévoilé, des médias ont évoqué une valeur d'entreprise de l'ordre de 200 millions d'euros. 'Compte tenu de sa situation financière très solide (cash rich à fin 2022e), la taille de la cible nous parait tout à fait absorbable sans modifier significativement la structure financière de FDJ', estime Oddo.



Le broker rappelle d'ailleurs la stratégie M&A de FDJ, à savoir une volonté de croître dans les paris sportifs en ligne et de se diversifier sur les paris en ligne au sens large (incluant paris hippiques et poker).



'L'acquisition de ZEturf revêt un fort sens stratégique, positive pour la croissance et la diversification de FDJ dans les paris en ligne, sans être transformante à l'échelle du groupe', conclut le broker.





