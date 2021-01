Communiqué de presse

Education

La Fondation FDJ maintient son soutien aux stages de troisième en réseaux d'éducation prioritaire, notamment dans un collège toulousain

Boulogne, le 18 janvier 2021 - La Fondation d'entreprise FDJ accompagne, depuis trois ans, des collégiens de réseaux d'éducation prioritaire pour leur stage de troisième. Cette année, en raison de la situation sanitaire, le dispositif a dû être adapté avec deux stages proposés à une trentaine d'élèves dans leur collège, alors qu'ils se tiennent habituellement au siège de FDJ. Le stage est animé par une association, avec des temps d'échanges avec des collaborateurs du groupe FDJ par visioconférence Après un premier stage dans un collège du Val-de-Marne en décembre dernier, un second stage se déroulera dans le collège Stendhal de Toulouse cette semaine.

Engagée dans l'accès à l'éducation et à la formation des plus vulnérables, la Fondation FDJ soutient, depuis 2018, le programme « Défi Jeunesse » mis en place par l'association Alliance pour l'éducation

United Way. L'objectif de ce programme est d'accompagner des élèves de l'éducation prioritaire dans la construction de leur projet professionnel de la sixième à la terminale, des savoir-être aux savoir-faire. La Fondation FDJ permet ainsi de soutenir neuf-cents collégiens de réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+).

La Fondation FDJ a notamment décidé de participer au dispositif « Stage clé en main, découvre mon entreprise ». Ce stage permet de découvrir de nombreux métiers grâce aux présentations de collaborateurs du groupe FDJ et à la visite des différents espaces de travail, de manière virtuelle cette année. Au total, quatre-vingt-dix jeunes auront participé à un stage d'observation d'une semaine au sein du groupe FDJ.

Dans le contexte sanitaire actuel, le stage de troisième est rendu exceptionnellement facultatif par l'Education nationale. La Fondation FDJ souhaite cependant rester un acteur engagé de l'égalité des chances pour cette étape clé dans le parcours d'un collégien.

Au-delà de l'engagement financier et logistique, la Fondation FDJ apporte également un soutien matériel. Afin de soutenir plus largement l'égalité des chances, la Fondation FDJ a fait don de cent trente-cinq ordinateurs à divers établissements d'éducation prioritaire pour leur permettre d'aménager de nouvelles salles informatiques, donnant ainsi l'opportunité à des élèves de troisième d'effectuer leur stage virtuel dans de bonnes conditions techniques.

Pour Isabelle Delaplace, Déléguée générale de la Fondation d'entreprise FDJ : « Il est souvent plus difficile pour des élèves de zones d'éducation prioritaire de trouver un stage, notamment par manque de réseaux. Autre inégalité constatée : le manque d'outils et de maîtrise d'Internet et des technologies numériques. Participer au dispositif « Défi Jeunesse » nous parait naturel au regard de notre engagement de longue date en faveur de l'égalité des chances, et plus particulièrement de l'accès à l'éducation et à la formation pour tous. »

Pour Laurence Piccinin, Déléguée générale de l'Alliance pour l'éducation - United Way : « Un grand merci à la Fondation FDJ qui accueille cette semaine les élèves du collège Stendhal de Toulouse, à l'occasion d'un stage en distanciel animé par l'association Crée ton Avenir. Dans un contexte sanitaire où le recours au distanciel se fait de plus en plus fréquent pour assurer la continuité de « Défi Jeunesse », la Fondation FDJ confirme son soutien de poids, l'adapte et s'adapte pour répondre aux besoins, notamment en équipement informatique, exprimés par les collèges pour faciliter les échanges et la prise en main des outils numériques. »

Pour Isabelle Andrieu, Déléguée générale de Crée ton avenir : « Le programme « Stage clé en

main, découvre mon entreprise : Fly me to the moon ! » embarque les élèves dans une mission à

mener durant une semaine : implanter une filiale du groupe FDJ sur la lune. Pour y parvenir, en plus des temps d'échanges en format distanciel avec des collaborateurs de FDJ pour comprendre et

