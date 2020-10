FDJ : 3,6 millions d'euros pour soutenir des associations

14/10/2020 | 15:59

Dans le cadre de son grand appel à projets, la Fondation d'enteprise FDJ a sélectionné sept associations qu'elle soutiendra pendant deux ans à travers une enveloppe globale de 3,6 millions d'euros.



Les sept associations retenues (Association de la Fondation étudiante pour la ville, Each one, Démos de la Philharmonie de Paris, Réseau des écoles de la 2e chance, Institut Télémaque, Sport dans la Ville et Cartable fantastique) sont en résonnance avec l'objet de la Fondation FDJ : agir en faveur de l'égalité des chances dans les domaines de l'éducation et de l'insertion.





