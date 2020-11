FDJ : Agenda de communication financière 2021

Regulatory News:

La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce son agenda de communication financière pour 2021.

Communication Date Mises et Résultats 2020 Vendredi 12 février 2021 – pré-marché Quiet period* dès le lundi 11 janvier Mises et chiffre d’affaires 1er trimestre 2021 Jeudi 15 avril – après marché Quiet period* dès le lundi 29 mars Assemblée Générale Mardi 27 avril Mises et résultats 1er semestre 2021 Jeudi 29 juillet – après marché Quiet period* dès le lundi 28 juin Mises et chiffres d’affaires 3ème trimestre 2021 Jeudi 14 octobre 2021 – après marché Quiet period* dès le lundi 27 septembre

* période pendant laquelle FDJ s’abstient de tout contact avec les analystes et les investisseurs.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d’informations, www.groupefdj.com

