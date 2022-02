Citi est désormais à l’Achat sur le titre FDJ, avec un objectif de cours de 52 euros. Le broker souligne que la valeur a perdu près de 30% depuis son sommet de juin 2021, notamment en raison de l’incertitude générée par l’enquête de la Commission européenne. L’analyste juge que cette baisse est exagérée et représente une très bonne opportunité pour entrer sur la valeur. Et ce, d’autant plus que le titre offre désormais un rendement du dividende de 4 % et que le groupe devrait afficher une croissance moyenne du bénéfice par action de 7,5 % par an jusqu’en 2025, selon les prévisions de l'expert.