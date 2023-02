FDJ a atteint ses objectifs en 2022, vise un maintien de sa rentabilité en 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de jeux d'argent et de hasard La Française des Jeux (FDJ) a indiqué mercredi anticiper une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et le maintien de son taux de rentabilité en 2023, après avoir atteint ses objectifs l'an passé.

Pour l'exercice 2023, FDJ prévoit une progression de 4% à 5% de son chiffre d'affaires, sur la base d'un montant de 2,51 milliards d'euros intégrant les acquisitions de Aleda et de L'Addition en année pleine. Les dirigeants prévoient également une stabilisation du taux de marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant autour de 24%.

L'an passé, le résultat net du groupe s'est inscrit à 308 millions d'euros, contre 294 millions d'euros en 2021. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant a atteint 590 millions d'euros, en amélioration de 13,1% sur un an, tandis que le chiffre d'affaires est ressorti à 2,46 milliards d'euros en croissance de 9,1%. La marge d'Ebitda s'est ainsi bonifié de 0,9 point de pourcentage en 2022 sur un an, à 24%.

"FDJ enregistre de très bons résultats sur l'ensemble de l'année, avec une progression de toutes ses activités soutenue par une croissance significative dans ses 30.000 points de vente", a commenté Stéphane Palez, la PDG de FDJ, citée dans un communiqué.

En 2022, les mises collectées par le groupe ont bondi de 8,7% par rapport à 2021, à 20,62 milliards d'euros. Cet indicateur a progressé de 16% dans les activités digitales, qui comptent désormais pour 12% des mises totales, contre 11% en 2021.

Selon un consensus compilé par FactSet pour l'exercice 2022 de FDJ, les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 2,45 milliards d'euros, un Ebitda de 591 millions d'euros et un bénéfice net de 328 millions d'euros. En novembre dernier, FDJ avait indiqué viser pour 2022 une croissance de plus de 8% de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda de l'ordre de 24%.

Le groupe a par ailleurs annoncé qu'il proposerait lors de son assemblée générale du 27 avril prochain le versement cette année d'un dividende de 1,37 euro par action au titre de l'exercice 2022, correspondant à une distribution de 85% de son résultat net. FDJ affirme ainsi son intention de redistribuer désormais chaque année entre 80% et 90% de son résultat net à ses actionnaires.

