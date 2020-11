FDJ : annonce le lancement d'un nouveau jeu 'phygital'

02/11/2020 | 13:04

FDJ annonce le lancement d'un nouveau jeu inspiré de l'émission 'Qui veut gagner des millions?', proposant une expérience 'phygitale'. Il se compose ainsi d'un ticket à gratter physique et d'un jeu digital additionnel facultatif qui permet au joueur de remettre ses gains éventuels en jeu et tenter de les multiplier jusqu'à cinquante fois.



Il s'agit du deuxième jeu 'phygital' de FDJ, après le succès du ticket 'Quitte ou double' lancé en mars 2019.



Le ticket 'Qui veut gagner des millions?' permet de remporter jusqu'à 1million d'euros sur la partie de grattage et jusqu'à 1,5 million d'euros sur le digital, ce qui est inédit pour un ticket à 5 euros, assure la FDJ.



