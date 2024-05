La Française des Jeux (FDJ) est le 1er opérateur de jeux d'argent et de hasard en France. L'activité s'organise autour de 2 types de jeux : - jeux de loterie : jeux de tirage (Loto®, Euromillions, EuroDreams, Amigo, Keno, Bingo Live, etc.) et jeux instantanés (Cash, Astro, Banco, Millionnaire, Mots Croisés, Solitaire, Morpion, Instant Loto, etc.). FDJ est la 2ème loterie européenne et la 4ème loterie mondiale ; - paris et jeux en ligne ouverts à la concurrence (paris sportifs, paris hippiques et poker). Le monopole de FDJ sur la loterie, ainsi que sur les paris sportifs en points de vente, a été sécurisé sur 25 ans par la loi Pacte en mai 2019. Le groupe distribue plus de 85 jeux via le 1er réseau de proximité en France avec plus de 29 000 points de vente, et en ligne. La promotion du jeu responsable est au coeur du modèle économique de l'entreprise. FDJ développe également des leviers de croissance sur des activités adjacentes (expertise du groupe proposée à l'international, développement de nouveaux services en points de vente, etc.).

Secteur Casinos et jeux