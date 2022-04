FDJ : bon début d'année, mais le titre perd du terrain

La Française des Jeux a annoncé hier soir que son début d'année avait été marqué par une forte croissance de l'ensemble de ses activités, loterie et paris sportifs en tête, un phénomène qui s'est manifesté sur tous ses canaux de vente.



Sur les trois premiers mois de l'année, FDJ dit avoir enregistré un chiffre d'affaires en progression de 14% à 613 millions d'euros, sur la base d'une augmentation des mises de 10,2%, à 5,06 milliards d'euros.



Dans un communiqué, le leader français des jeux d'argent rappelle que les mesures prises par les autorités françaises pour endiguer l'épidémie de Covid-19 avaient affecté son activité en point de vente au premier trimestre 2021, avec près de 10% de son réseau fermé, essentiellement des bars.



Dans le détail, le chiffre d'affaires de la loterie a progressé de 14% sur le trimestre écoulé, porté en particulier par les mises des jeux instantanés, qui ont grimpé de 19% grâce à des lancements ou relancements tels que 'Baraka', 'Cash' ou '3 en 1'.



Dans les paris sportifs, le chiffre d'affaires affiche une progression de 13,4%.



Le groupe estime que ce bon début d'année le conforte dans l'atteinte de ses objectifs 2022, tant en termes de croissance d'activité que de taux de marge.



Suite à cette publication, l'action FDJ reculait de plus de 3,7% vendredi à la Bourse de Paris.



