FDJ : chiffre d'affaires stable au 3e trimestre

14/10/2020 | 18:11

La FDJ présente ses résultats du 3e trimestre, confirmant la bonne orientation de l'activité. Le chiffre d'affaires est quasiment stable (+0,2%) par rapport à la même période l'an passé, à 0,5 milliard d'euros.



' Le troisième trimestre a confirmé la bonne dynamique enregistrée depuis la mi-juin et une reprise de nos activités à des niveaux comparables à ceux de 2019 ', indique Stéphane Pallez, présidente directrice-générale du groupe.



Pour l'exercice 2020, et sans nouvelles mesures de restrictions générales liées à l'évolution de la situation sanitaire, la FDJ anticipe un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,9 milliard d'euros, soit un recul de près de 7% par rapport à 2019, avec une marge d'EBITDA de 20,6%.







