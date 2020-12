FDJ : création d'un comité des parties prenantes

Le groupe FDJ (Française Des Jeux) annonce la création d'un comité des parties prenantes, destiné à accroitre le dialogue avec les acteurs de son environnement socio-économique sur les grands enjeux de son activité.



Il est aussi destiné à suivre la mise en oeuvre des engagements pris après la publication de sa raison d'être, couvrant l'offre de jeux, le parcours client, la politique de jeu responsable, les actions sociétales et environnementales, et le soutien au commerce de proximité.



Le comité des parties prenantes s'est réuni pour la première fois en visioconférence début décembre. Composé de treize personnalités, il est présidé par Rose-Marie Van Lerberghe, ancienne directrice générale de l'AP-HP et présidente de Korian.



