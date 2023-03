FDJ : lance un nouveau jeu, le quatrième en 'phygital'

FDJ annonce la lancement à compter d'aujourd'hui de 'Menez l'enquête', son nouveau jeu 'phygital' qui s'appuie sur une double expérience, avec un ticket à gratter physique et un dispositif digital optionnel en cas de gain sur le ticket à gratter.



Ce dernier permet au joueur de remettre en jeu ses gains éventuels acquis au grattage et de tenter de les multiplier jusqu'à dix fois sur Internet.

Avec une mise de cinq euros, ce jeu 'permet de remporter jusqu'à 500 000 euros au grattage et jusqu'à 1 million d'euros grâce à la partie digitale complémentaire facultative', assure Tic-Tac



Après 'Quitte ou double' lancé en 2019, 'Qui veut gagner des millions?' lancé en 2020, et 'A prendre ou à laisser', lancé en 202, il s'agit du quatrième jeu 'phygital' du Groupe.



