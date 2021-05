FDJ : distribution d'actions aux actionnaires historiques

Conformément à ses engagements, l'Etat a attribué aujourd'hui 2 777 526 actions gratuites aux actionnaires particuliers de la Française des Jeux (FDJ) ayant conservé leurs titres dix-huit mois, à raison d'une action attribuée pour dix actions détenues jusqu'au 24 mai 2021 inclus.



Ce sont ainsi 27,8 millions d'actions FDJ souscrites par des particuliers lors de l'introduction en bourse et conservées depuis qui ont bénéficié de cette attribution.



Lors de l'introduction en bourse de FDJ, le ministre avait voulu inciter les particuliers à soutenir une entreprise qui faisait partie de leur quotidien et les récompense désormais pour leur soutien dans la durée.



A l'issue de cette opération, l'Etat détient 20,5% du capital de la société et 28,4% des droits de vote (contre 22% du capital et 30% des droits de vote auparavant) et reste donc au-dessus de 20% capital, conformément à ses engagements.



En attirant près d'un demi-million de souscripteurs individuels, la privatisation de FDJ a constitué une étape décisive dans le retour des particuliers vers la Bourse.



