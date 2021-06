FDJ : une directrice relations investisseurs et M&A nommée

FDJ (Française des Jeux) annonce la nomination de Nadia Faure comme directrice relations investisseurs et M&A du groupe à partir du 1er juin. Elle est depuis 2018 directrice de Cabinet de Stéphane Pallez, PDG du groupe de jeux d'argents.



Nadia Faure supervisera, au sein de cette nouvelle direction, les relations investisseurs et la communication financière animées par Marc Willaume, ainsi que la mise en oeuvre de la politique de fusions et acquisitions.



