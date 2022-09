FDJ : négociation exclusive pour l'acquisition de ZEturf

La Française des Jeux annonce être entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition du groupe ZEturf.



' Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe FDJ de renforcer sa présence sur le marché français des jeux en ligne ouverts à la concurrence, notamment dans les activités dans lesquelles il n'est pas aujourd'hui présent, les paris hippiques et le poker ' indique le groupe.



Le groupe ZEturf est présent sur les paris hippiques en ligne ainsi que sur les paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet.



ZEturf a enregistré en 2021 des mises de près de 800 millions d'euros, dont plus de 100 millions d'euros en B2B. Les paris hippiques en ligne représentent plus de 50 % des mises B2C du Groupe, ce qui le positionne comme le 2e opérateur sur ce segment en France, avec une part de marché de l'ordre de 20 %. ZEturf est également présent sur les marchés néerlandais, belge et espagnol.



