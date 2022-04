FDJ : partenaire titre de la Fédération Française de Cyclisme

Le groupe FDJ s'associe à la Fédération Française de Cyclisme afin de lancer la 1ère édition de la Coupe de France Elite Femmes FDJ.



Composée de huit manches qui se dérouleront chacune sur une journée, la Coupe de France Elite Femmes FDJ ambitionne de faire 'rayonner le cyclisme féminin tricolore, à l'approche d'échéances sportives cruciales et d'offrir un nouveau terrain d'expression et de performance aux cyclistes françaises.'



La compétition, qui débutera le dimanche 17 avril avec le Grand Prix Féminin de Chambéry, sera ouverte à l'ensemble des formations membres de l'Union Cycliste Internationale (UCI), qu'elles soient françaises ou internationales.



En s'associant à la Fédération Française de Cyclisme, FDJ devient le 'partenaire titre' de l'épreuve et renforce son engagement dans le cyclisme féminin.







