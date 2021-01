FDJ : se réengage avec la Ligue Nationale de Cyclisme

La FDJ annonce le renouvellement de son partenariat avec la Ligue Nationale de Cyclisme (LNC) pour deux ans et continuera ainsi d'être un partenaire titre de la Coupe de France cycliste et des championnats de France de cyclisme sur route.



Ce partenariat offre à la FDJ une grande visibilité auprès des amateurs de cyclisme et du grand public sur les lignes de départ, les lignes d'arrivée et lors de la diffusion des épreuves de la Coupe de France.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.