La FDJ est entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition du groupe ZEturf

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Française des Jeux (FDJ) a annoncé lundi soir être entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition de ZEturf, un groupe fondé en 2001 et présent dans les paris hippiques en ligne ainsi que les paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet.

Les modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées.

"Avec une centaine de collaborateurs, ZEturf a enregistré en 2021 des mises de près de 800 millions d'euros, dont plus de 100 millions d'euros en B2B [business to business, ndlr]", a indiqué la FDJ.

L'opérateur de jeux d'argent et de hasard a ajouté que les paris hippiques en ligne représentaient plus de 50% des mises B2C [business to consumer, ndlr] du groupe, ce qui le positionne comme le deuxième opérateur sur ce segment en France, avec une part de marché de l'ordre de 20%.

ZEturf est également présent sur les marchés néerlandais, belge et espagnol, a ajouté la FDJ.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones

September 19, 2022 12:34 ET (16:34 GMT)