La Française des Jeux a lancé une OPA amicale sur Kindred, un leader européen des paris et des jeux en ligne basé en Suède, mieux connu via ses marques Unibet et 32Red. Le titre du groupe français était en hausse en première réaction lundi matin.

L'offre en numéraire est libellée au prix de 130 SEK par action de Kindred, ce qui représente une prime de 24% sur le cours de clôture au 19 janvier 2024 et de 35% par rapport au cours moyen pondéré des trente derniers jours de cotation. Cette offre correspond à une valeur d'entreprise de 2,6 milliards d'euros. Le conseil d'administration de Kindred soutient l'opération, qui est donc qualifiée d'amicale. Cinq actionnaires, détenant 27,9% du capital, se sont engagés de manière irrévocable à soutenir l'opération et à apporter leurs titres.

Un leader européen

Cette acquisition donnera naissance à un champion européen au profil financier renforcé, qui deviendra le deuxième opérateur du secteur des jeux d'argent et de hasard en Europe. L'opération devrait accélérer la croissance de l'activité et des résultats de FDJ et Kindred. Le groupe combiné n'opérera que sur des marchés régulés localement ou en voie de l'être. FDJ s'attend à un effet relutif supérieur à 10% sur le dividende par action, dès celui versé au titre de l'exercice 2025. L'OPA sera ouverte le 19 février 2024. Elle restera soumise notamment à l'obtention des autorisations réglementaires et à l'acquisition par FDJ d'au moins 90% du capital de Kindred. L'acquéreur espère boucler la transaction au T4 2024.

Kindred est numéro un sur le marché néerlandais, numéro trois en Belgique et en Suède, numéro cinq en France et numéro six au Royaume-Uni. Le groupe a décidé de mettre fin à sa coûteuse offensive en Amérique du Nord, avec une "sortie contrôlée" d'ici la fin du S1 2024.

Position de Kindred en Europe (Source présentation de l'acquisition FDJ)

Un prix jugé raisonnable

"A moins de 8,5 fois le ratio EV/Ebitda, nous considérons la transaction comme un développement positif pour FDJ", souligne AlphaValue. L'entité combinée dégagera environ 8 Mds€ de revenus bruts des jeux, dont 20% à l'international et 29% en ligne. La transaction est financée par la trésorerie de la FDJ et un prêt-relais. L'objectif de moyen terme est de revenir à un ratio dette nette / EBITDA inférieur ou égal à deux fois et de conserver une notation Investment Grade.

Projection de l'entité combinée (Source présentation de l'acquisition FDJ)

En parallèle, FDJ a annoncé des chiffres solides pour 2023, un peu plus élevés que prévu au niveau des revenus et significativement meilleurs au niveau de la marge d'Ebitda. La société avait notamment acquis précédemment PLI (loterie irlandaise) et ZEturf.

Le titre prenait 4% à 35,78 EUR à l'ouverture du marché parisien.