La Française des Jeux : A suivre aujourd'hui

La Française des Jeux (FDJ), annonce que son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 a progressé de 5 %, à 662 millions d’euros. Le premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France précise que sur la base de ce bon début d’année, il réitère ses objectifs 2023 tant en termes de croissance d’activité que de taux de marge avec une progression du chiffre d’affaires entre 4 % et 5 %, sur la base d’un exercice 2022 pro-forma, soit 2,514 milliards d’euros, une croissance d’environ 20 % des mises digitales et un taux de marge d’EBITDA courant d’environ 24 %.



Le groupe souligne que l'activité a été bien orientée sur toute l'offre et tous les canaux de distribution, avec des mises en point de vente qui progressent de 6,9 %, à 4,797 milliards d'euros, " reflet d'une bonne fréquentation du réseau et de l'attractivité de l'offre de jeux de FDJ ", et des mises digitales en hausse de 21,3 % à près de 700 millions d'euros, " une performance surtout attribuable à la progression du nombre de joueurs " avec près de 13 % des mises totales.