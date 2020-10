La Française des Jeux : Après une stabilité au T3, FDJ mise sur un repli de son activité d'environ 7% en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de jeux d'argent et de hasard La Française des Jeux (FDJ) a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires avait progressé de 0,2% à 0,5 milliard d'euros au troisième trimestre, le groupe ayant bénéficié d'une croissance des mises de 6% au cours de cette période.

"Sur le trimestre, la dynamique enregistrée depuis mi-juin s'est accélérée, engendrant une croissance des mises de 6%, avec un été atypique au cours duquel FDJ a bénéficié de facteurs favorables, notamment un calendrier de manifestations sportives fourni à la suite du décalage de nombreux événements initialement prévus au deuxième trimestre", a souligné le groupe dans un communiqué.

En cumul à fin septembre, les mises ont atteint 11,3 milliards d'euros, en recul de 10% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2019 tandis que le chiffre d'affaires est ressorti à 1,4 milliard d'euros, en repli de 10%. Les mises et le chiffre d'affaires accusaient, à fin juin, un recul respectif de 18% et 15%.

"Sans nouvelle dégradation significative de l'environnement sanitaire, qui se traduirait par de nouvelles fermetures de points de vente ou l'annulation et le report des principales compétitions sportives, le groupe FDJ anticipe une légère progression des mises au quatrième trimestre", a indiqué l'opérateur de jeux d'argent.

Cette progression sera notamment soutenue par un calendrier loterie "fourni", avec le relancement de Keno, de Mots Croisés et d'Amigo, et le lancement d'un second jeu phygital 'Qui veut gagner des Millions', a précisé FDJ. "Quant au calendrier des paris sportifs, il est globalement comparable à celui du quatrième trimestre 2019", a ajouté le groupe.

Compte tenu de ces perspectives, FDJ table pour 2020 sur des mises annuelles d'environ 16 milliards d'euros, soit un recul d'environ 6% sur l'ensemble de l'année. Sur cette base, avec l'hypothèse d'un taux de retour aux joueurs (TRJ) annuel proche de celui enregistré à fin septembre et compte tenu du plan d'économies de plus de 80 millions d'euros, le groupe réaliserait un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,9 milliard d'euros, en recul d'environ 7%.

FDJ anticipe une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) de l'ordre de 21% contre 20,6% en 2019 sur une base retraitée. Le taux de conversion de l'Ebitda en cash-flow libre serait "maintenu à plus de 80%".

