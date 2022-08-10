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    FDJ   FR0013451333

LA FRANÇAISE DES JEUX

(FDJ)
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18:21LA FRANÇAISE DES JEUX : Document AMF CP. 2022DD856891
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La Française des Jeux : Document AMF CP. 2022DD856891

10/08/2022 | 18:21
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2022DD856891

10 août 2022

FR0013451333 - DD152796

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

UBFT association reconnue d'utilité publique, membre du conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LA FRANCAISE DES JEUX

LEI : 969500R4CLSQFTYYI535

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 34.6871 Euro

VOLUME : 8 350.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 34.6871 Euro

VOLUME : 8 350.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

La Française des Jeux SA published this content on 10 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 August 2022 16:20:07 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 2 393 M 2 448 M -
Résultat net 2022 321 M 328 M -
Tréso. nette 2022 859 M 879 M -
PER 2022 20,7x
Rendement 2022 4,00%
Capitalisation 6 594 M 6 744 M -
VE / CA 2022 2,40x
VE / CA 2023 2,26x
Nbr Employés 2 785
Flottant 52,6%
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Error 503 Backend fetch failed

Backend fetch failed

Guru Meditation:

XID: 545752144

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TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Objectif de cours Moyen 40,01 €
Ecart / Objectif Moyen 15,8%
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Dirigeants et Administrateurs
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Pascal Chaffard Executive VP-Finance, Performance & Strategy
Xavier Etienne Executive VP-Technology & International
Yovan Obrenovitch Director-Information Systems
Xavier Rene Louise Girre Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LA FRANÇAISE DES JEUX-11.25%6 744
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED16.83%26 226
EVOLUTION AB-26.37%19 871
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-26.75%18 304
SANDS CHINA LTD-2.86%18 187
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED-20.75%16 029