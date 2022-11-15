Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. La Française des Jeux
  6. Actualités
  7. Synthèse
    FDJ   FR0013451333

LA FRANÇAISE DES JEUX

(FDJ)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 15/11/2022
36.07 EUR   +0.78%
18:22La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD871690
PU
18:22La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD871702
PU
11/11La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD871310
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

La Française des Jeux : Document AMF CP. 2022DD871690

15/11/2022 | 18:22
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD871690

14 novembre 2022

FR0013451333 - DD154108

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PREDICA SA SOCIETE ANONYME, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LA FRANCAISE DES JEUX

LEI : 969500R4CLSQFTYYI535

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 02 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013451333

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 34.0214 Euro

VOLUME : 20 634.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 34.0214 Euro

VOLUME : 20 634.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 02 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : ACQUISITION REALISEE SUR PLUSIEURS PLATEFORMES COMME SUIT

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013451333

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 34.0146 Euro

VOLUME : 7 901.0000

PRIX UNITAIRE : 34.0368 Euro

VOLUME : 4 485.0000

PRIX UNITAIRE : 33.9808 Euro

VOLUME : 2 760.0000

PRIX UNITAIRE : 34.0614 Euro

VOLUME : 2 246.0000

PRIX UNITAIRE : 34.0530 Euro

VOLUME : 1 755.0000

PRIX UNITAIRE : 33.9791 Euro

VOLUME : 1 291.0000

PRIX UNITAIRE : 33.9895 Euro

VOLUME : 665.0000

PRIX UNITAIRE : 33.9787 Euro

VOLUME : 611.0000

PRIX UNITAIRE : 33.9901 Euro

VOLUME : 507.0000

PRIX UNITAIRE : 34.0063 Euro

VOLUME : 319.0000

PRIX UNITAIRE : 33.9764 Euro

VOLUME : 296.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 34.0176 Euro

VOLUME : 22 836.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 novembre 2022

COMMENTAIRES :

PREDICA (représentée par Florence BARJOU) est membre du Conseil d'Administration de FDJ.

L'acquisition a principalement eu lieu sur Euronext Paris (47,47%), le solde réparti comme suit : Societe Generale - Systematic Internaliser (18,18%), CBOE Europe DXE ORDER BOOKS (10,32%), CBOE Europe DXE Periodic (6,35%), TURQUOISE EUROPE (5,17%), AQUIS EXCHANGE EUROPE (4,04%), CBOE Europe DXE DARK (2,97%), AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (1,53%), SIGMA X EUROPE NON DISPLAYED BOOK (1,41%), POSIT DARK (1,17%), TURQUOISE EUROPE DARK (0,73%), SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK (0,68%).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

La Française des Jeux SA published this content on 15 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 November 2022 17:21:02 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur LA FRANÇAISE DES JEUX
18:22La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD871690
PU
18:22La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD871702
PU
11/11La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD871310
PU
10/11La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD871076
PU
09/11La FDJ se diversifie avec le lancement d'une offre de poker en ligne
DJ
08/11La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD870676
PU
08/11La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD870589
PU
08/11La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD870662
PU
08/11Danone en piste pour les JO 2024
AO
04/11La Française Des Jeux : Document AMF CP. 2022DD870194
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur LA FRANÇAISE DES JEUX
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 2 434 M 2 516 M -
Résultat net 2022 330 M 341 M -
Tréso. nette 2022 869 M 898 M -
PER 2022 20,8x
Rendement 2022 3,98%
Capitalisation 6 829 M 7 058 M -
VE / CA 2022 2,45x
VE / CA 2023 2,36x
Nbr Employés 2 785
Flottant 52,6%
Graphique LA FRANÇAISE DES JEUX
Durée : Période :
La Française des Jeux : Graphique analyse technique La Française des Jeux | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LA FRANÇAISE DES JEUX
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 35,79 €
Objectif de cours Moyen 38,30 €
Ecart / Objectif Moyen 7,01%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Stéphane Pallez Chairman & Chief Executive Officer
Pascal Chaffard Executive VP-Finance, Performance & Strategy
Xavier Etienne Executive VP-Technology & International
Yovan Obrenovitch Director-Information Systems
Xavier Rene Louise Girre Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LA FRANÇAISE DES JEUX-8.09%7 058
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED12.87%25 396
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-2.81%23 570
EVOLUTION AB-20.98%20 683
SANDS CHINA LTD3.19%19 354
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED-13.79%16 664