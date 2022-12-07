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    FDJ   FR0013451333

LA FRANÇAISE DES JEUX

(FDJ)
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La Française des Jeux : Document AMF CP. 2022DD875003

07/12/2022 | 18:22
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2022DD875003

06 décembre 2022

FR0013451333 - DD154443

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PREDICA SA Societe anonyme, membre du conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LA FRANCAISE DES JEUX

LEI : 969500R4CLSQFTYYI535

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013451333

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 20.0700 Euro

VOLUME : 552 750.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 20.0700 Euro

VOLUME : 552 750.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 décembre 2022

COMMENTAIRES :

PREDICA est membre du Conseil d'administration de LA FRANÇAISE DES JEUX.

Cette cession est réalisée dans le cadre de la création du FRPS, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITE S.A.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

La Française des Jeux SA published this content on 07 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 December 2022 17:21:05 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 2 448 M 2 575 M -
Résultat net 2022 330 M 347 M -
Tréso. nette 2022 868 M 913 M -
PER 2022 22,2x
Rendement 2022 3,74%
Capitalisation 7 304 M 7 683 M -
VE / CA 2022 2,63x
VE / CA 2023 2,53x
Nbr Employés 2 785
Flottant 52,6%
Graphique LA FRANÇAISE DES JEUX
Durée : Période :
La Française des Jeux : Graphique analyse technique La Française des Jeux | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LA FRANÇAISE DES JEUX
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 38,28 €
Objectif de cours Moyen 38,30 €
Ecart / Objectif Moyen 0,05%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Stéphane Pallez Chairman & Chief Executive Officer
Pascal Chaffard Executive VP-Finance, Performance & Strategy
Xavier Etienne Executive VP-Technology & International
Yovan Obrenovitch Director-Information Systems
Xavier Rene Louise Girre Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LA FRANÇAISE DES JEUX-1.69%7 683
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED27.85%28 989
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC1.74%25 756
SANDS CHINA LTD36.01%25 708
EVOLUTION AB-16.22%22 131
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED-19.53%15 496