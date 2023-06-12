La Française des Jeux : Document AMF CP. 2023DD914532

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2023DD914532
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12 juin 2023
FR0013451333 - DD167109
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
XAVIER ETIENNE, DGA
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : LA FRANCAISE DES JEUX
LEI : 969500R4CLSQFTYYI535
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 09 juin 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : parts de fonds
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 35.6500 Euro
VOLUME : 8 421.5920
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 35.6500 Euro
VOLUME : 8 421.5920
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 12 juin 2023