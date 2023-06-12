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    FDJ   FR0013451333

LA FRANÇAISE DES JEUX

(FDJ)
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La Française des Jeux : Document AMF CP. 2023DD914532

12/06/2023 | 18:31
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2023DD914532

12 juin 2023

FR0013451333 - DD167109

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

XAVIER ETIENNE, DGA

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LA FRANCAISE DES JEUX

LEI : 969500R4CLSQFTYYI535

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : parts de fonds

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 35.6500 Euro

VOLUME : 8 421.5920

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 35.6500 Euro

VOLUME : 8 421.5920

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 12 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

La Française des Jeux SA published this content on 12 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 June 2023 16:30:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 2 606 M 2 803 M -
Résultat net 2023 362 M 389 M -
Tréso. nette 2023 951 M 1 023 M -
PER 2023 19,4x
Rendement 2023 4,39%
Capitalisation 6 938 M 7 462 M -
VE / CA 2023 2,30x
VE / CA 2024 2,17x
Nbr Employés 3 082
Flottant 52,6%
Graphique LA FRANÇAISE DES JEUX
Durée : Période :
La Française des Jeux : Graphique analyse technique La Française des Jeux | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LA FRANÇAISE DES JEUX
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
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Nombre d'Analystes 11
Dernier Cours de Clôture 36,36 €
Objectif de cours Moyen 39,44 €
Ecart / Objectif Moyen 8,47%
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Dirigeants et Administrateurs
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Pascal Chaffard Executive VP-Finance, Performance & Strategy
Xavier Etienne Executive VP-Technology & International
Yovan Obrenovitch Director-Information Systems
Xavier Rene Louise Girre Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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FLUTTER ENTERTAINMENT PLC34.99%33 843
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED-1.94%28 197
SANDS CHINA LTD5.41%28 188
EVOLUTION AB39.37%27 922
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