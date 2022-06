La Française des Jeux : Euromillions - Plus de 50 millions d'euros remportés à Saint-Pierre, record sur l'île de La Réunion

n'était pas une question anodine. De son côté, le gagnant va concrétiser son projet de ralentir son activité professionnelle, préexistant au gain.

C'est en foulant le sol du siège de La Française des Jeux, en région parisienne, que le gagnant et sa compagne réalisent qu'ils ont remporté le jackpot. « On jouait pour rêver ; on ne pensait pas gagner », déclare madame. « C'est bien de rêver mais c'est mieux quand c'est la réalité », plaisante ensuite son époux.

Lors du paiement, ils apprennent détenir le record de gain dans l'ensemble des DROM et s'émeuvent d'avoir « mis la barre si haut » pour les prochains gagnants.

Nous avons célébré la fête des mères sans savoir que nous avions remporté 50 millions d'euros ; nous allons donc profiter de la fête des pères comme il se doit », racontent-ils amusés aux équipes de FDJ.

Le gagnant souhaite prendre le temps de la réflexion avant de réaliser des projets. Il pense notamment faire construire une maison, découvrir la Méditerranée en croisière et offrir un voyage à toute sa famille. « Je souhaite en faire profiter mes proches, qu'ils aient leur part du gâteau », déclare-t-il.

Ce néo-millionnaire continue à jouer aux mêmes jeux, avec les mêmes numéros, car selon lui, « on ne change pas une équipe qui gagne ».

Le gagnant souhaite conserver son anonymat.

La combinaison gagnante : 10, 13, 27, 36, 37, étoiles 2 et 10.

Top 5 des plus gros gains du département de La Réunion

50 656 220,00 € Saint-Pierre 24/05/2022 Euromillions 12 821 119,90 € Sainte-Clotilde 30/08/2013 Euromillions 12 000 000,00 € Sainte-Clotilde 17/09/2012 Loto 10 000 000,00 € Le Tampon 13/02/2016 Loto 8 475 358,90 € Au Port 30/04/1994 Loto

