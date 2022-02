La Française des Jeux : Euromillions - Premier Méga jackpot de l'année, 130 millions d'euros minimum à gagner

Communiqué de presse

Euromillions

Premier Méga jackpot de l'année,

130 millions d'euros minimum à gagner

Boulogne, le 3 février 2022 - FDJ et l'ensemble de la communauté Euromillions1 proposent demain, vendredi 4 février, un Méga jackpot de 130 millions d'euros minimum. Il s'agit de la première super cagnotte Euromillions cette année, parmi les quatre proposées en 2022.

En France, ces jackpots exceptionnels génèrent en moyenne environ 5 millions de prises de jeu, comparé à 3 millions en moyenne chaque mardi et vendredi.

Si ce Méga jackpot de 130 millions d'euros est remporté sur le territoire français, il s'agira du huitième plus gros gain de l'histoire de FDJ. S'il n'est pas remporté vendredi, il pourra progressivement grimper jusqu'à 230 millions d'euros, son nouveau plafond.

Depuis la création d'Euromillions en 2004, la France comptabilise cent dix-sept jackpots remportés, soit le plus grand nombre de la communauté. Le Royaume-Uni et l'Espagne suivent avec cent quatorze et cent treize gagnants.

La France compte notamment dans son palmarès, la plus grande gagnante de toute l'histoire du jeu : un gain de 220 millions d'euros remporté à Tahiti, en Polynésie française le 15 octobre dernier.

Top 5 des plus gros gains Euromillions en France

220 000 000 € Polynésie française (987) 15/10/2021 200 000 000 € Internet 11/12/2020 169 837 010 € Alpes Maritimes (06) 13/11/2012 163 049 488 € Calvados (14) 13/09/2011 162 289 050 € Internet 26/11/2021

1 Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni, Suisse.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d'informations, www.groupefdj.com

@FDJ FDJ @FDJ_officiel @FDJ Contact presse Contact relations investisseurs 01 41 10 33 82 | servicedepresse@lfdj.com 01 41 04 19 74 | invest@lfdj.com

Groupe FDJ | La Française des Jeux

3-7, quai du Point du Jour - CS10177 92650 Boulogne-Billancourt Cedex www.groupefdj.com

1/1