La Française des Jeux : FDJ ParionsSport prolonge son aventure avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025

Pour Pedro Iriondo, Directeur général de la stratégie et du développement de l'Olympique de Marseille : « L'Olympique de Marseille est ravi de continuer l'aventure avec le groupe FDJ et ses marques de paris sportifs pour les trois saisons à venir. Cette prolongation vient confirmer et renforcer la relation privilégiée qui unit le groupe FDJ, notre club et nos supporteurs. Nous avons hâte de débuter cette nouvelle saison ensemble, et de continuer à activer ce partenariat, toujours axé sur des thématiques chères à nos deux entités : la sensibilisation et la prévention autour du jeu. »

Nous sommes particulièrement heureux et fiers de la poursuite de notre partenariat avec l'Olympique de Marseille. Fiers de la proximité que ce partenariat nous offre avec l'une des plus importantes communautés de supporteurs en France. Fiers également de partager les valeurs du sport avec ce club historique de notre championnat. »

La poursuite de ce partenariat permettra également à ParionsSport d'être visible sur le maillot des joueurs de l'équipe professionnelle ainsi que dans le stade et le centre d'entrainement Robert Louis-Dreyfus. Les deux marques du Groupe bénéficieront également d'une visibilité sur les plateformes digitales et des réseaux sociaux du club.

Le renouvellement du partenariat confirme la volonté pour les marques de FDJ de réaffirmer leur proximité avec la grande communauté des supporteurs du club et de développer un programme d'animations et de contenus exclusifs.

Boulogne, le 12 juillet 2022 - Forts d'une expérience commune réussie lors des quatre dernières saisons, l'Olympique de Marseille (OM) et le groupe FDJ annoncent la poursuite de leur partenariat pour trois saisons supplémentaires. Les marques de paris sportifs de FDJ, ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente, continueront d'être Partenaire Premium du club phocéen jusqu'en 2025.

Les marques ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente s'afficheront dès le mercredi 13 juillet à l'occasion du premier des cinq matchs de présaison, avant la reprise du championnat national début août.

FDJ va, en outre, pouvoir proposer aux supporteurs et au grand public, comme elle le fait pour chacun de ses partenariats sport, des actions de sensibilisation à l'intégrité du sport et à sa politique de prévention du jeu excessif et du jeu des mineurs.

Le football représente le premier sport en termes de mises pour FDJ, devant le tennis, le basketball et le rugby. Les rencontres de l'OM sont, chaque saison, parmi les plus misées par les parieurs FDJ. En 2021, l'offre de paris sportifs de FDJ a réuni 4,2 milliards d'euros de mises, soit une progression de +19,2 %.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs. Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

A propos de l'Olympique de Marseille

Fondé en 1899, l'Olympique de Marseille possède le meilleur palmarès du football français avec 11 titres de champion de France, 10 Coupes de France, 3 coupes de la Ligue et 1 victoire en Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille possède d'une des plus grandes communautés de supporters en France (17 millions sur ses plateformes numériques) et joue à l'Orange Vélodrome avec une capacité de 67 000 spectateurs.

