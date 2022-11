La Française des Jeux : FDJ confirme ses objectifs et fait le pari des mises hippiques

La Française des Jeux (FDJ) perd 0,31% à 35,29 euros. L'opérateur tient ce jeudi sa Journée Investisseurs 2022, et dans ce cadre a confirmé ses objectifs 2022, relevés à la mi-octobre. La société anticipe une hausse du chiffre d'affaires de plus de 8% et un taux de marge d'Ebitda de l'ordre de 24%. FDJ vise par ailleurs une stabilité de son taux de marge d’Ebitda en 2023 par rapport à 2022. La société précise que ses objectifs 2025 sont confortés.



FDJ cible une croissance annuelle moyenne 2022-2025 du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre 4 % et 5 %, un taux de marge d'Ebitda supérieur à 25 % en 2025 et un taux de conversion de l'Ebitda en cash-flow libre 2022-2025 toujours supérieur à 80 %. La société table aussi sur un taux de distribution du résultat net du groupe FDJ compris entre 80 % et 90 %.



Le groupe a profité de sa journée investisseurs pour confirmer l'acquisition du groupe ZEturf, opérateur de paris hippiques en ligne et de paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet.



Les deux sociétés étaient entrées en négociations exclusives le 19 septembre. La finalisation de cette transaction devrait intervenir au second semestre 2023, précise FDJ dans un communiqué. Le temps d'obtenir le feu vert de l'Autorité de la concurrence.



Le groupe met la main sur un groupe fort d'une centaine de collaborateurs et qui a réalisé un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros en 2021.



Ce rachat permet aussi à la FDJ d'ouvrir plusieurs autres portes. A commencer par celle du monde du pari hippique grâce à l'acquisition du deuxième acteur du turf français.