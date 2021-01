La Française des Jeux : FDJ dévoile sa nouvelle campagne institutionnelle « Et voir la France gagner

Communiqué de presse

FDJ dévoile sa nouvelle campagne institutionnelle

« Et voir la France gagner »

Boulogne, le 4 janvier 2021 - Le groupe FDJ dévoile sa nouvelle campagne de communication signée par Havas Paris. Après avoir raconté, en 2019, les circonstances de la création du Groupe avec les films publicitaires « Origines », FDJ revient avec une campagne intitulée « Et voir la France gagner », destinée à mieux faire connaître sa raison d'être et son rôle dans la société.

Un modèle unique

Chaque jour, FDJ agit pour voir la France gagner grâce à un modèle unique et utile à la société, alliant offre de jeux responsable, soutien au commerce local, financement du sport amateur et professionnel, Fondation d'entreprise au service de l'égalité des chances, restauration du patrimoine…

Le Groupe fait non seulement gagner les espoirs, les rêves et les projets des Français en les concrétisant, mais contribue aussi à animer la vie locale et à maintenir le lien social.

Cet ancrage dans la vie de chacune et chacun et son rôle dans la société forment le socle de la nouvelle campagne de communication du Groupe. FDJ y illustre son caractère fédérateur et populaire, tout en rappelant comment elle agit, à son échelle, au service de l'intérêt général.

La Loterie Nationale, notre ancêtre, a été créée en 1933 pour venir en aide aux « Gueules Cassées », les soldats défigurés de la Première Guerre mondiale. Cette loterie profondément solidaire a posé les fondements de ce que nous n'avons jamais cessé d'être : une entreprise qui, avec son activité présente dans tous les territoires, contribue à la société. Cette nouvelle campagne a pour vocation de faire résonner nos valeurs, et de réaffirmer notre rôle dans la société d'aujourd'hui et de demain . », souligne Nathalie Le Garlantezec, directrice Marque & Communication institutionnelle du groupe FDJ.

La campagne « Et voir la France gagner »

La campagne publicitaire « Et voir la France gagner », signée par Havas Paris et réalisée par Vladimir de Fontenay, est composée d'un film long de marque de soixante secondes, mais aussi de quatre films courts « preuves » de vingt secondes. Ceux-ci mettent en avant le commerce de proximité, la Fondation d'entreprise FDJ, le sport et le jeu responsable. Diffusés en télévision du 3 au 28 janvier 2021, ces films sont accompagnés d'une campagne d'affichage, de presse et de radio.

Condensés de scènes de vie, ces films publicitaires enchaînent petites et grandes victoires, de celles qui changent une vie à celles qui embarquent tout un pays. Il bat crescendo au rythme d'un puissant slam, véritable hymne à la fierté et à la générosité, dans un moment où la confiance et la solidarité sont plus que jamais nécessaires.

En plus de la poésie déclamée sur un fond musical rythmé, cette campagne mise sur l'effet de répétition et plus précisément l'anaphore « gagner » pour indiquer que sa contribution va bien au-delà de ses nombreux gagnants aux jeux de loterie ou de paris sportifs.

1/2