La Française des Jeux : FDJ et ParionsSport poursuivent leur partenariat avec la NBA

Au-delà d'une offre enrichie de paris sur chaque match de la NBA, ParionsSport proposera de nombreux contenus adaptés (analyse de l'actualité NBA, pronostics, statistiques…), ainsi que des jeux-concours pour assister à des matchs aux Etats-Unis. ParionsSport proposera également de vivre des expériences privilégiées telles que des rencontres avec des légendes de la NBA.

Mary Patrux, experte reconnue de la NBA et ambassadrice ParionsSport, continuera de proposer chaque semaine ses pronostics sur la compétition sur les réseaux sociaux de ParionsSport. La marque devient également partenaire de TrashTalk, média digital référent pour tous les fans de la NBA.

FDJ mise sur la poursuite de son partenariat avec la NBA pour accroître le développement de son activité de paris sportifs proposée en ligne et dans son réseau de points de vente. Les paris sportifs constituent un marché en croissance et ont représenté 21 % des mises du Groupe en 2019. Les mises ParionsSport sur la NBA ont augmenté de plus de +40 % depuis 2019.

A propos de FDJ et de son engagement dans le sport

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Depuis 40 ans, le groupe FDJ est un acteur historique du sport français. FDJ contribue au budget de l'Agence nationale du sport (ANS). Le Groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991. Grâce à son programme « Challenge », il a accompagné plus de quatre cents athlètes de haut niveau, qui ont remporté cent soixante-deux médailles olympiques et paralympiques. En 2019, FDJ a souhaité renforcer ce soutien et a lancé « La FDJ Sport Factory », un collectif de vingt-sept athlètes de haut niveau, qui sont accompagnés dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et paralympiques, mais également dans leur parcours de formation et de reconversion. FDJ est également partenaire de fédérations de sports collectifs (basket-ball, handball).

Opérateur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est également partenaire de deux clubs de football (Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille) et partenaire exclusif de la NBA en France dans le domaine des paris sportifs, avec sa marque ParionsSport.

Acteur historique du cyclisme en France, FDJ soutient deux équipes professionnelles : l'équipe cycliste féminine FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope et l'équipe cycliste masculine Groupama-FDJ.

A propos de la NBA

La NBA est une entreprise mondiale de sport et de médias construite autour de quatre ligues sportives professionnelles : la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League et la NBA 2K League. La NBA a établi une présence internationale majeure avec des matches et des programmes dans 215 pays et territoires dans 47 langues, et des marchandises à vendre dans plus de 100 000 magasins dans 100 pays sur six continents. Au début de la saison 2019-2020, 108 joueurs internationaux de 38 pays et territoires étaient en compétition. Les actifs de NBA Digital incluent NBA TV, NBA.com, l'application NBA et NBA League Pass. La NBA a créé l'une des plus grandes communautés de médias sociaux au monde, avec 1,9 milliard de likes et d'adeptes dans le monde entier sur toutes les plateformes de ligues, d'équipes et de joueurs. Par l'entremise de NBA Cares, la ligue aborde d'importantes questions sociales en travaillant avec des organismes de services aux jeunes de renommée internationale qui appuient l'éducation, le développement des jeunes et de la famille, ainsi que des causes liées à la santé.

Contact presse FDJ

