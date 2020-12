La Française des Jeux : FDJ fait un nouveau don de 1,2 million d'euros en faveur des plus vulnérables

Communiqué de presse

Covid-19

FDJ fait un nouveau don de 1,2 million d'euros

en faveur des plus vulnérables

Boulogne, le 23 décembre 2020 - Le groupe FDJ confirme son engagement solidaire avec un don supplémentaire de 1,2 million d'euros en faveur des personnes vulnérables et notamment des jeunes adultes, particulièrement fragilisés par la crise. Ce don sera remis à quatre associations partenaires du Groupe : le Secours populaire français, la Fondation de France, la Fondation Apprentis d'Auteuil et le fonds d'urgence de Sciences Po en faveur des étudiants boursiers.

Nous avons voulu apporter notre soutien aux associations dont nous sommes partenaires, afin qu'elles puissent fournir une aide rapide aux plus fragiles, et notamment aux jeunes adultes très touchés par la crise sans précédent que traverse notre pays. Au-delà de l'aide apportée à son réseau de distribution, FDJ s'est fortement mobilisé depuis mars dernier pour contribuer à la solidarité nationale en faveur de la recherche et des plus démunis : dons de jours de congés de la part des collaborateurs du Groupe, dons financiers du Groupe et de sa Fondation d'entreprise. », souligne Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le groupe FDJ aura donné plus de 2,7 millions d'euros à diverses associations.

FDJ a remis 600 000 euros au Secours populaire français, dont il est partenaire depuis 2008. En mars dernier, la Fondation d'entreprise FDJ avait déjà répondu présente à l'appel à l'aide d'urgence du Secours populaire français via un don de 200 000 euros pour apporter aux domiciles des personnes âgées les produits indispensables à la vie quotidienne.

Le Groupe a fait un don de 400 000 euros à la Fondation de France en faveur des personnes vulnérables et des jeunes adultes. Ce don s'ajoute à celui d'un million d'euros effectué à l'Alliance « Tous unis contre le virus » sous l'égide de la Fondation de France, en association avec l'Institut Pasteur et l'AP-HP, en faveur des soignants, de la recherche et de l'accompagnement des plus démunis.

Le Groupe a également apporté un don à hauteur de 140 000 euros à la Fondation Apprentis d'Auteuil. La Fondation FDJ est mécène depuis plusieurs années du dispositif « Pas à Pas », déjà déployé dans six villes de France et qui permet à des jeunes de 16 à 30 ans, sans diplôme ni qualification, de s'inscrire dans un parcours vers l'emploi.

Enfin, le groupe FDJ a fait un don de 60 000 euros au fonds d'urgence mis en place par Sciences Po pour les étudiants boursiers (26 % des effectifs). FDJ est partenaire depuis 2011 de Sciences Po sur un dispositif de formation pour la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. Les athlètes soutenus par FDJ bénéficient de ce cursus totalement conçu pour être compatible avec une carrière de sportif au plus haut niveau.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d'informations, www.groupefdj.com

@FDJ FDJ @FDJ_officiel @FDJ Contact presse Contact relations investisseurs 01 41 10 33 82 | servicedepresse@lfdj.com 01 41 04 19 74 | invest@lfdj.com

Groupe FDJ | La Française des Jeux

3-7, quai du Point du Jour - CS10177 92650 Boulogne-Billancourt Cedex www.groupefdj.com

1/1