La Française des Jeux : FDJ mécène de la Fondation du patrimoine - Restauration du site historique de la YMCA à Paris, qui abrite le plus vieux terrain de basket du monde

Inauguré le 7 mai 1893 et classé à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'immeuble du 14 de la rue Trévise abrite le plus vieux terrain de basket existant au monde. C'est sur ce terrain que s'est déroulé le premier match de basket en Europe. Cette pratique sportive, inventée en 1891 sur la côte est des Etats-Unis pour permettre à des jeunes gens d'avoir une activité physique en intérieur pendant les mois d'hiver, a été importée en France par la YMCA. Présente dans une centaine de pays, cette association a pour finalité le développement spirituel, intellectuel et physique des jeunes.

Charles Lantieri, Directeur général délégué du groupe FDJ et Président de la Fondation d'entreprise FDJ, a déclaré : « Nous sommes fiers de participer à la restauration du patrimoine français, grâce à nos jeux mais aussi grâce à nos actions de mécénat. Contribuer à la rénovation du plus vieux terrain de basket au monde renforce notre lien avec ce sport, dont nous soutenons la fédération nationale depuis plus de dix ans. Ce projet inclut un foyer pour jeunes mais aussi des espaces conviviaux mis à la disposition de plusieurs associations. En outre, ce projet nous permet de conjuguer nos différents engagements sociétaux dans les domaines du patrimoine, du sport et de la jeunesse. »

En avril dernier, FDJ a souhaité prolonger son engagement auprès de la Fondation du patrimoine jusqu'en 2024, pour un montant de deux millions d'euros. Ainsi, chaque année, FDJ choisira un projet spécifique parmi ceux proposés par la Fondation du patrimoine et lui allouera 500 000 euros pour contribuer à sa restauration. Pour sa part, la Fondation FDJ apportera une dotation annuelle de 200 000 euros en 2021 et en 2022. Celle-ci sera dévolue aux dispositifs d'insertion sociale et professionnelle qui seront impérativement déployés sur les chantiers des sites sélectionnés.

Situé rue Trévise, dans le IXe arrondissement de Paris, la YMCA comprend un foyer pour les jeunes étudiants ou travailleurs qui viennent s'installer à Paris, ainsi que diverses activités culturelles et sportives. Ainsi, cet immeuble accueille le plus vieux terrain de basket au monde ! Cette rénovation permettra au bâtiment, fragilisé par le temps, de retrouver sa dimension sociale au service de tous les habitants du quartier.

Outre le financement de la restauration de ce lieu historique pour le sport mondial, le projet a pour objectif la réfection de l'ensemble architectural dont le gymnase fait partie. Imaginé par Emile Bernard, un contemporain de Gustave Eiffel, le bâtiment abrite un théâtre, un foyer pour étudiants et jeunes travailleurs de 18 à 25 ans ou encore un centre associatif.

Sur les trois premières éditions de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern et soutenue par la Fondation du patrimoine, les jeux Mission Patrimoine de FDJ ont permis de collecter plus de 72 millions d'euros en faveur du patrimoine français en péril. Une quatrième édition de cette offre de jeux a été lancée début septembre, traditionnellement dédié au patrimoine.

Parmi les six-cent-vingt-sept projets sélectionnés depuis quatre ans dans le cadre de la Mission Patrimoine, cent-vingt-un sites ont d'ores et déjà été restaurés et cent-quatre-vingt-cinq sont en cours de restauration.

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Créée en 1993, la Fondation d'entreprise FDJ agit en faveur de l'égalité des chances. Elle soutient des associations utilisan t l'innovation sociale et des approches ludo-pédagogiques pour l'éducation et l'insertion de publics fragiles, en situation de handicap, de précarité ou d'isolement. Avec un budget de 19,5 millions d'euros sur la période 2018-2022, la Fondation FDJ accompagne une centaine de projets par an sur tout le territoire.

