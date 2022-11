La Française des Jeux : FDJ obtient un agrément pour proposer du poker en ligne

Selon une décision de l’Autorité nationale des jeux publiée ce mardi au Journal Officiel, la Française des Jeux (FDJ) a obtenu un agrément pour proposer des « jeux de cercle en ligne », et donc du poker. Le groupe, qui avait indiqué par le passé vouloir se renforcer dans les activités où il n’était pas présent, comme « les paris hippiques et le poker », va donc pouvoir ajouter ce nouveau segment à son offre.



Le groupe a par ailleurs également obtenu, via une autre décision de l'Autorité nationale des jeux, l'autorisation de partager ses liquidités à l'échelle européenne (soit avec l'Italie, l'Espagne et le Portugal pour l'instant).



En septembre, la FDJ est par ailleurs entrée en négociation exclusive pour acheter ZEturf, " deuxième opérateur du marché français des paris hippiques en ligne " derrière PMU.