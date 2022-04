La Française des Jeux : FDJ, parmi les plus fortes baisses du SBF 120 à la clôture du vendredi 22 avril 2022

FDJ (-5,05% à 34,98 euros)





Les investisseurs n'ont visiblement pas réservé bon accueil à la publication du premier trimestre. Pourtant, l'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne a enregistré un chiffre d'affaires de 613 millions d'euros (+14 % sur un an) et des mises de 5,06 milliards d'euros (+10,2 % sur un an). De plus, les objectifs 2022 ont été confirmés.