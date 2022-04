La Française des Jeux : FDJ présente « Les règles du joueur », sa nouvelle campagne d'information préventive

Communiqué de presse

FDJ présente « Les règles du joueur »,

sa nouvelle campagne d'information préventive

Boulogne, le 4 avril 2022 - FDJ dévoile une nouvelle campagne d'information préventive afin de promouvoir une pratique responsable et récréative des jeux d'argent. Celle-ci comprend quatre films de trente secondes qui soulignent l'importance pour les joueurs de connaître et de respecter les règles du jeu d'argent pour jouer sereinement.

Avec cette campagne diffusée dès aujourd'hui, FDJ rappelle aux Français les bonnes pratiques du jeu d'argent : avoir plus de 18 ans, se fixer un budget et surveiller sa pratique, notamment grâce à des outils mis à disposition par le Groupe.

Réalisée par Havas Paris, la campagne est construite sur une tonalité humoristique, décalée et surprenante pour transmettre ce message de sensibilisation.

Chaque film met en scène une activité ludique comme la pétanque ou les échecs. Elle fait un parallèle avec le jeu d'argent afin de mettre l'accent sur l'importance des règles qui assurent le bon déroulement des activités récréatives. Le jeu d'argent comme tous les jeux doit conserver tout son sens et le plaisir pour les joueurs.

La caméra et l'attention sont centrées sur des parties de jeu. Les joueurs ne sont pas visibles ; ils commentent uniquement les erreurs commises par des participants qui ignorent les règles. Ainsi, dans le film « Pétanque », une joueuse utilise une boule de bowling pour évincer les boules homologuées déjà proches du cochonnet. « Echecs » met en scène un joueur qui déplace ses pièces aléatoirement sur l'échiquier ; tandis qu'un participant lance un javelot sur une cible dans « Fléchette ». Enfin, dans « Scrabble® »1, une joueuse tente de placer le mot « xytoplaf » sur le plateau afin de récolter un maximum de points.

L'engagement du Groupe en faveur du jeu responsable

Le jeu responsable est au cœur du modèle de développement durable de FDJ. De la conception de ses jeux à leur mise en vente, FDJ s'engage pour prévenir le jeu des mineurs, et les risques de dépendance et de jeu excessif.

Chaque année, FDJ remémore les bonnes pratiques de jeu avec des campagnes publicitaires dédiées. En soutien à ses nombreuses actions de prévention, le groupe FDJ consacre 10 % de son budget publicitaire global aux communications sur le jeu responsable, notamment sur l'interdiction du jeu d'argent pour les mineurs.

1 ©2022 Mattel. SCRABBLE® et les lettres SCRABBLE y compris la tuile S1 sont des marques déposées de Mattel.

Afin que le jeu d'argent reste une activité ludique, FDJ propose également des outils permettant aux joueurs de se fixer des limites de jeu, d'évaluer leur pratique, voire de s'abstenir de jouer. Parmi ces outils, « Playscan » (qui informe les joueurs sur le niveau de risque de leur pratique de jeu) et des modérateurs de jeu en ligne (permettant aux joueurs de fixer leurs propres limites financières et de temps), des brochures et un test d'auto-évaluation en point de vente…

Depuis 2012, FDJ a atteint et conservé le niveau de conformité maximale dans le cadre de la certification sur le jeu responsable prévue par l'Association européenne des loteries (European Lotteries). Ce niveau de certification conforte FDJ comme l'acteur français de référence en matière de jeu responsable dans le domaine des jeux d'argent et de hasard, et comme l'un des leaders européens dans le secteur des loteries.

Liens pour visionner les films de la campagne « Les règles du joueur »

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d'informations, www.groupefdj.com

