La Française des Jeux : FDJ renouvelle sa Fondation d'entreprise pour cinq ans avec un budget de 25 millions d'euros

Communiqué de presse

FDJ renouvelle sa Fondation d'entreprise pour cinq ans avec un budget de 25 millions d'euros

Boulogne, le 14 février 2022 - Le conseil d'administration de FDJ a voté le renouvellement de la Fondation d'entreprise FDJ pour un nouveau cycle de cinq ans

compter de 2023. La Fondation sera dotée d'un budget de 25 millions d'euros, soit une hausse de plus de 25 % par rapport à la période 2018-2022.

Cette augmentation du budget de la Fondation FDJ permettra d'amplifier le soutien prodigué aux associations qui œuvrent au quotidien en faveur des citoyens les plus fragiles, s'inscrivant ainsi dans la droite ligne de l'œuvre des Gueules cassées, fondateurs de la loterie nationale.

Pour Charles Lantieri, Directeur général délégué de FDJ et Président de la Fondation d'entreprise FDJ : « La solidarité est une composante essentielle de la raison d'être du groupe FDJ, comme le prouve l'engagement de notre Fondation d'entreprise depuis sa création en 1993. Le renouvellement de la Fondation FDJ pour cinq années supplémentaires et sa nouvelle dotation de 25 millions d'euros, en hausse de 25 %, démontrent toute l'importance que FDJ accorde à l'action des associations engagées auprès des plus vulnérables. L'action de la Fondation est une expression concrète de notre engagement sociétal et contribue à la valeur extra-financièredu Groupe. »

Une Fondation œuvrant pour l'égalité des chances

La Fondation FDJ agit pour l'égalité des chances et va poursuivre son soutien à des projets d'intérêt général destinés à des personnes en difficulté (précarité économique, sociale et culturelle, handicap…). Elle s'attache notamment à accompagner des projets innovants pour l'éducation et l'inclusion dans la société, dans une dynamique de co-construction avec les associations porteuses des projets. Elle privilégie les logiques de déploiement de solutions efficaces à l'échelle du territoire, et s'appuie sur la mesure d'impact social qui peut en être faite.

Plus de deux cent cinquante mille bénéficiaires depuis 2018

Sur la période 2018-2022, la Fondation d'entreprise FDJ sera venue en aide à plus de deux cent cinquante mille bénéficiaires, au travers de quatre cents associations.

La Fondation FDJ a également pour vocation de favoriser l'engagement solidaire des collaborateurs. Cet engagement s'est traduit par un développement important du mécénat de compétences des collaborateurs au bénéfice des associations partenaires de la Fondation, sous la forme de mentorat de jeunes (soutien scolaire), d'expertise métier (digital, formation, marketing) ou de participation à des jurys de sélection et de parrainage de projets.

Depuis 2018, un tiers des deux mille cinq cents collaborateurs du groupe FDJ se sont mobilisés pour accomplir cinq cent quatre-vingts missions solidaires, soit sept mille six cents heures au bénéfice d'associations partenaires de la Fondation. De plus, quatre-vingts collaborateurs ont mentoré plus de deux cent cinquante jeunes et trois cent trente salariés ont contribué à l'arrondi solidaire sur salaire.

