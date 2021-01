La Française des Jeux : FDJ renouvelle son partenariat avec la Ligue Nationale de Cyclisme pour deux ans

La Course By le Tour avec FDJ » depuis 2016 et «

Ce partenariat offre à FDJ une grande visibilité auprès des amateurs de cyclisme et du grand public sur les lignes de départ, les lignes d'arrivée et pendant la diffusion des épreuves de la Coupe de France cycliste FDJ, ainsi que lors des championnats de France de cyclisme sur route masculins et féminins, qui se dérouleront du 17 au 20 juin 2021.

A propos de La Ligue Nationale de Cyclisme

La Ligue Nationale de Cyclisme (LNC) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée par décision de la FFC en application des dispositions de l'article l,132-1 du code du Sport. Elle est issue d'une commission interne de la FFC (anciennement la Ligue du Cyclisme Professionnel Français : LCPF) qui s'est transformée en association dotée de la personnalité juridique lors de l'Assemblée générale constitutive qui a approuvé ses statuts le 27 Juin 2008.

La LNC a décidé de :

placer l'amélioration de l'image du cyclisme professionnel et des coureurs au premier plan des priorités, et par conséquent tout faire pour lutter contre le dopage ;

promouvoir un cyclisme où l'élite et la base restent solidaires, et qui respecte la richesse de son histoire. Ses missions sont détaillées dans ses Statuts, précisées par la convention avec la FFC et complétées par l'annexe financière.

La LNC a pour vocation de défendre l'intérêt supérieur du cyclisme, qui se définit comme prenant en compte tout ou partie des éléments suivants :

1°) La protection de l'intégrité physique des coureurs professionnels

2°) La garantie de l'équité et de l'éthique sportive individuelle et collective 3°) La défense des valeurs et promotion de l'image du cyclisme

4°) La sauvegarde de l'agrément ou de la délégation ministérielle dont bénéficie la FFC.

A propos de l'engagement de FDJ dans le sport

Depuis 40 ans, le groupe FDJ est un acteur historique du sport français. FDJ contribue ainsi au budget de l'Agence nationale du sport (ANS).

Le Groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991. Grâce à son programme « Challenge », il a accompagné plus de quatre cents sportifs de haut niveau, qui ont remporté cent soixante-deux médailles olympiques et paralympiques.

FDJ est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans cette optique, FDJ a lancé en 2019 « La FDJ Sport Factory », un collectif de vingt-sept athlètes, qui sont accompagnés dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et paralympiques, mais également dans leur parcours de formation et de reconversion. Une pépinière de 30 athlètes espoirs complète ce collectif.

Acteur historique du cyclisme en France, FDJ soutient deux équipes professionnelles : l'équipe cycliste féminine FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et l'équipe cycliste masculine Groupama-FDJ. Le Groupe est aussi partenaire de fédérations de sports collectifs (basket-ball, handball).

Opérateur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est également partenaire de deux clubs de football (Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille) et partenaire exclusif de la NBA en France dans le domaine des paris sportifs, avec sa marque ParionsSport.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d'informations, www.groupefdj.com

