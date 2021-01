La Française des Jeux : FDJ renouvelle son partenariat avec les fédérations françaises de basket-ball et de handball et leurs ligues féminines

au féminin, et encourage la prise de responsabilités par des femmes dans les clubs et les structures fédérales.

FDJ et le sport féminin

Lancé en 2016, le programme « Sport pour Elles » de FDJ repose sur quatre piliers : l'accès à la pratique sportive pour toutes, notamment celles qui en sont éloignées pour des raisons sociales, économiques ou géographiques ; la féminisation de la gouvernance ; le soutien à la performance de haut niveau ; ainsi que la médiatisation du sport féminin. Ce programme regroupe notamment les initiatives « Buts pour Elles », « Femmes sur tous les terrains » ou encore « La Course By Le Tour avec FDJ », et bientôt le premier « Paris-Roubaix Femmes ».

A propos de l'engagement de FDJ dans le sport

Depuis 40 ans, le groupe FDJ est un acteur historique du sport français. FDJ contribue ainsi au budget de l'Agence nationale du sport (ANS).

Le Groupe soutient le sport de haut niveau depuis 1991. Grâce à son programme « Challenge », il a accompagné plus de quatre cents sportifs de haut niveau, qui ont remporté cent soixante- deux médailles olympiques et paralympiques.

FDJ est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans cette optique, FDJ a lancé en 2019 « La FDJ Sport Factory », un collectif de vingt-sept athlètes, qui sont accompagnés dans leur préparation aux grandes échéances olympiques et paralympiques, mais également dans leur parcours de formation et de reconversion. Une pépinière de trente athlètes espoirs complète ce collectif.

Acteur historique du cyclisme en France, FDJ soutient deux équipes professionnelles : l'équipe cycliste féminine FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et l'équipe cycliste masculine Groupama- FDJ. Le Groupe est aussi partenaire de fédérations de sports collectifs (basket-ball, handball).

Opérateur de paris sportifs depuis 1985, le Groupe est également partenaire de deux clubs de football (Olympique Lyonnais et Olympique de Marseille) et partenaire exclusif de la NBA en France dans le domaine des paris sportifs, avec sa marque ParionsSport.

A propos du groupe FDJ

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

